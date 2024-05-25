«Рейнджерс» прервали серию Бобровского из 12 побед подряд в матчах плей-офф с овертаймами. Он разделил рекорд НХЛ с Руа

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Патрик Руа рекорды Хоккей

«Рейнджерс» прервали серию Сергея Бобровского из 12 побед в овертаймах плей-офф.

Клуб из Нью-Йорка сравнял счет в финале Восточной конференции Кубка Стэнли, обыграв «Флориду» (2:1 ОТ, 1-1). 

Серия «Пантерс» из 11 побед подряд в овертаймах матчей плей-офф (с 2021 по 2024 годы) прервалась. Она стала второй в истории лиги, рекорд принадлежит «Монреалю» (14 побед подряд с 1993 по 1998 годы). 

Серия вратаря южан Сергея Бобровского из 12 побед подряд в овертаймах матчей плей-офф (с 2019 по 2024 годы) прервалась.

Он не смог превзойти достижение Патрика Руа (12 побед подряд с 1993 по 1996 годы, «Монреаль» и «Колорадо») и в итоге разделил с ним рекорд НХЛ

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2 комментария
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Это эпично, столько побед в ОТ подряд, догнать Святого Патрика - уже огромное достижение
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Ничего себе соседство выходит 😎
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