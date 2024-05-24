Бобровский, Шестеркин, Макдэвид, Драйзайтль – претенденты на «Конн Смайт» по версии Sportsnet
Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский включены в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи»..
Sportsnet опубликовал рейтинг главных претендентов на выигрыш приза «Конн Смайт Трофи» как самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.
Рейтинг выглядит следующим образом:
Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
Миро Хейсканен («Даллас»);
Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
Александр Барков («Флорида»);
Эван Бушар («Эдмонтон»);
Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);
Уайтт Джонстон («Даллас»);
Крис Крайдер («Рейнджерс»);
Джейк Эттинджер («Даллас»);
Винсент Трочек («Рейнджерс»);
Сергей Бобровский («Флорида»);
Зак Хайман («Эдмонтон»).