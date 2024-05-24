Бобровский, Шестеркин, Макдэвид, Драйзайтль – претенденты на «Конн Смайт» по версии Sportsnet

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Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский включены в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи»..

Sportsnet опубликовал рейтинг главных претендентов на выигрыш приза «Конн Смайт Трофи» как самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.

Рейтинг выглядит следующим образом:

Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

Миро Хейсканен («Даллас»);

Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

Александр Барков («Флорида»);

Эван Бушар («Эдмонтон»);

Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);

Уайтт Джонстон («Даллас»);

Крис Крайдер («Рейнджерс»);

Джейк Эттинджер («Даллас»);

Винсент Трочек («Рейнджерс»);

Сергей Бобровский («Флорида»);

Зак Хайман («Эдмонтон»).

6 комментариев
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Ответ pops_79
Понятно. Когда Даллас возьмет кубок, все равно вручат вратарю проигравших, так как Даллас слишком ровный. План такой, осталось только чтобы голкипер не выступил как Боб в финале-2023...ну и, правда тут уже спокойнее, чтоб Даллас прошел Эдмонтон
Ой, а разве свипа Ойлерз уже не будет?) А то все так уверены перед серией были... 😏😁
+5
-1
+4
Бобровский вполне ожидается, что затащит две финальные серии.
+3
0
+3
Ответ Альфа Консалтинг
они чё там ?каждый день новый список претендентов составляют?
Разные издания, разные списки)
+3
0
+3
они чё там ?каждый день новый список претендентов составляют?
+3
-1
+2
Шестеркин вчерашней пропущенной шайбой, от Чаки, шансы понизил..
+1
0
+1
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