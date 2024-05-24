Бобровский, Шестеркин, Макдэвид, Драйзайтль – претенденты на «Конн Смайт» по версии Sportsnet

Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский включены в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи»..

Sportsnet опубликовал рейтинг главных претендентов на выигрыш приза «Конн Смайт Трофи» как самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.

Рейтинг выглядит следующим образом:

(«Эдмонтон»);

(«Даллас»);

(«Эдмонтон»);

(«Флорида»);

(«Эдмонтон»);

(«Рейнджерс»);

Уайтт Джонстон (« »);

(«Рейнджерс»);

(«Даллас»);

(«Рейнджерс»);

Сергей Бобровский («Флорида»);

Зак Хайман («Эдмонтон»).