Третьяк о сборной России: «Сыграть с 20-летними канадцами где-нибудь в нейтральной стране. Можно в ОАЭ»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о желании организовать матч России против Канады.

– Перспективы соревнований с участием сборных России – с кем сможем сыграть в обозримом будущем?

– Не хотим сейчас секреты раскрывать, потому что это всё не так просто. Вопрос еще в том, где играть.

Одно дело, можно сыграть в Эмиратах или на нейтральной стороне.

Конечно, с игроками НХЛ сложно будет, потому что у них долгий календарь, чемпионат мира.

А если сыграть с 20-летними канадцами где-нибудь в нейтральной стране… Мы хотим это сделать.

Пока что конкретных разговоров с канадской федерацией не было, но мы очень хотим, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

7 комментариев
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Третьяк мечтает обыграть хоть каких нибудь канадцев.
Даже готов сам встать в ворота или поставить внучка Максимку.
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а канадцам это зачем?
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фантомные боли...
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Ромкины мечты обыграть хоть какую Канаду.
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В принципе пару пятёрок двадцатилетних канадцев можно найти в ОАЭ
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Третьяк рассказывает всем нам свои сны... Как будто ему неизвестно, что разговоров с канадской федерацией не было и не будет!
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