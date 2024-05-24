Третьяк о сборной России: «Сыграть с 20-летними канадцами где-нибудь в нейтральной стране. Можно в ОАЭ»

Владислав Третьяк рассказал о желании организовать матч России против Канады.

– Перспективы соревнований с участием сборных России – с кем сможем сыграть в обозримом будущем?

– Не хотим сейчас секреты раскрывать, потому что это всё не так просто. Вопрос еще в том, где играть.

Одно дело, можно сыграть в Эмиратах или на нейтральной стороне.

Конечно, с игроками НХЛ сложно будет, потому что у них долгий календарь, чемпионат мира.

А если сыграть с 20-летними канадцами где-нибудь в нейтральной стране… Мы хотим это сделать.

Пока что конкретных разговоров с канадской федерацией не было, но мы очень хотим, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.