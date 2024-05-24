Финляндия вылетела в 1/4 финала на втором ЧМ подряд. Команда проиграла 5 из 8 игр на ЧМ-2024, из НХЛ было 4 хоккеиста
Сборная Финляндии проиграла в четвертьфинале ЧМ по хоккею.
Команда тренера Юкки Ялонена уступила сборной Швеции (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала ЧМ-2024.
Победный гол в овертайме в большинстве забил шведский форвард Юэль Эрикссон Эк, представляющий «Миннесоту».
Финская команда завершила выступление на чемпионата мира на стадии четвертьфинале во второй раз подряд. В 2023 году команда Финляндии проиграла Канаде (1:4) в четвертьфинале.
В общей сложности, с учетом группового этапа, Финляндия проиграла 5 из 8 матчей на ЧМ-2024.
На этом турнире за финнов сыграли четыре хоккеиста из НХЛ – защитник Олли Мяяття («Детройт»), а также нападающие Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»), Йессе Пулюярви и Валттери Пуустинен (оба – «Питтсбург»).
При этом Гранлунд пропустил четвертьфинальный матч из-за дисквалификации.