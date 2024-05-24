Финляндия вылетела в 1/4 финала на втором ЧМ подряд. Команда проиграла 5 из 8 игр на ЧМ-2024, из НХЛ было 4 хоккеиста

Теги Питтсбург Детройт Сан-Хосе Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Юкка Ялонен ЧМ по хоккею Микаэль Гранлунд Олли Мяяття Йессе Пулюярви Юэль Эрикссон Эк Валттери Пуустинен Хоккей

Сборная Финляндии проиграла в четвертьфинале ЧМ по хоккею.

Команда тренера Юкки Ялонена уступила сборной Швеции (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала ЧМ-2024.

Победный гол в овертайме в большинстве забил шведский форвард Юэль Эрикссон Эк, представляющий «Миннесоту».

Финская команда завершила выступление на чемпионата мира на стадии четвертьфинале во второй раз подряд. В 2023 году команда Финляндии проиграла Канаде (1:4) в четвертьфинале.

В общей сложности, с учетом группового этапа, Финляндия проиграла 5 из 8 матчей на ЧМ-2024.

На этом турнире за финнов сыграли четыре хоккеиста из НХЛ – защитник Олли МяяттяДетройт»), а также нападающие Микаэль ГранлундСан-Хосе»), Йессе Пулюярви и Валттери Пуустинен (оба – «Питтсбург»).

При этом Гранлунд пропустил четвертьфинальный матч из-за дисквалификации.

10 комментариев
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Как же так? У них же так много катков
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По хорошему их и в плейофф могло бы не быть, не сыграй Австрия так неудачно с Британией. Видимо без игроков НХЛ уже не тянут.
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Осознали свою вину за то что пустили на лед РБ и решили больше не играть
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Роман Борисович готов помочь родной стране.
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Сборная Финляндии переросла тренера Ялонена. Выросло поколение игровичков, которым нужен другой тренер. Ялонен - вовремя ушедшея легенда
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Суоми слабый состав привезли, за последнее дясителетие
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Абсолютно не представляю Хейсканена, Хинца, Рантанена, Ахо, Мачелли, Баркова в системе Ялонена.
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даже с таким составом сегодня могли выиграть Шведов. 1ый и 2ой тайм вытерпили, а в 3ем сами уже давили и могли пару шайб закинуть
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Ответ язнаюгдеты
Абсолютно не представляю Хейсканена, Хинца, Рантанена, Ахо, Мачелли, Баркова в системе Ялонена.
Барков везде адаптируется, да
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