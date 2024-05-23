Хоккеист «Динамо» Михеев: «После ухода Роналду и Месси из европейского футбола не так интересно смотреть. «Реал» стал сплоченной командой, до этого тащил отдельный игрок»

Хоккеист Артем Михеев поделился мнением относительно европейского футбола.

– За кого будешь болеть в финале Лиги чемпионов?

– Я буду топить за «Реал».

– Как тебе Беллингем? Машина?

– Сейчас мне сложно следить за футболом, потому что ничего не показывают. Смотрел только Лигу чемпионов в последнее время, но могу сказать, что Беллингем – достаточно сильный игрок.

Вообще после ухода Роналду и Месси из европейского футбола стало не так интересно смотреть.

Зато «Реал» стал более сплоченной командой, потому что до этого клуб тащил какой-то отдельный игрок. Сейчас же забивают все. Определенно это заслуга Анчелотти.

– Кто из европейского футбола тебе импонирует?

– Холанд и Мбаппе.

– Холанда называют финишером. Или же он умеет создавать моменты, как условный Месси?

– Таких, как Месси, больше нет. Я думаю, что Холанд – невероятный финишер.

– А про Мбаппе говорят, что он бегунок.

– Он сильно рисует защитников, умеет убирать их в центр с левого фланга. Не думаю, что он просто бегунок.

Если он все-таки перейдет в «Мадрид», то будет интересно посмотреть на него в этой команде, – сказал нападающий «Динамо» Артем Михеев.