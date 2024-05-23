Хоккеист «Динамо» Михеев: «После ухода Роналду и Месси из европейского футбола не так интересно смотреть. «Реал» стал сплоченной командой, до этого тащил отдельный игрок»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси КХЛ Динамо Килиан Мбаппе Артем Михеев Эрлинг Холанд Хоккей

Хоккеист Артем Михеев поделился мнением относительно европейского футбола.

– За кого будешь болеть в финале Лиги чемпионов?

– Я буду топить за «Реал».

– Как тебе Беллингем? Машина?

– Сейчас мне сложно следить за футболом, потому что ничего не показывают. Смотрел только Лигу чемпионов в последнее время, но могу сказать, что Беллингем – достаточно сильный игрок.

Вообще после ухода Роналду и Месси из европейского футбола стало не так интересно смотреть.

Зато «Реал» стал более сплоченной командой, потому что до этого клуб тащил какой-то отдельный игрок. Сейчас же забивают все. Определенно это заслуга Анчелотти.

– Кто из европейского футбола тебе импонирует?

– Холанд и Мбаппе.

– Холанда называют финишером. Или же он умеет создавать моменты, как условный Месси?

– Таких, как Месси, больше нет. Я думаю, что Холанд – невероятный финишер.

– А про Мбаппе говорят, что он бегунок.

– Он сильно рисует защитников, умеет убирать их в центр с левого фланга. Не думаю, что он просто бегунок.

Если он все-таки перейдет в «Мадрид», то будет интересно посмотреть на него в этой команде, – сказал нападающий «Динамо» Артем Михеев.

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