Лайл из «Динамо» Минск о КХЛ: «Вторая сильнейшая лига в мире, пожалуй. Стремится к уровню НХЛ. Для меня это шаг вперед»
Брэди Лайл назвал КХЛ второй сильнейшей лигой мира.
24-летний защитник подписал контракт с «Динамо» Минск. Минувший сезон он провел в фарм-клубе «Калгари» в АХЛ.
За 47 матчей в составе «Калгари Рэнглерс» Лайл отметился 15 (6+9) очками при полезности «плюс 4».
– Что скажешь о КХЛ?
– Для меня это шаг вперед. Это сильная лига, где много хоккеистов высокого уровня. Пожалуй, это вторая сильнейшая лига в мире. Стремится к одному уровню с НХЛ.
Конечно, понадобится какое-то время, чтобы перестроиться. Но я готов к этому и очень воодушевлен, – сказал защитник минского «Динамо» Брэди Лайл.