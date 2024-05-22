Лайл из «Динамо» Минск о КХЛ: «Вторая сильнейшая лига в мире, пожалуй. Стремится к уровню НХЛ. Для меня это шаг вперед»

Теги НХЛ АХЛ Динамо Минск КХЛ Калгари Рэнглерс Брэди Лайл Хоккей

Брэди Лайл назвал КХЛ второй сильнейшей лигой мира.

24-летний защитник подписал контракт с «Динамо» Минск. Минувший сезон он провел в фарм-клубе «Калгари» в АХЛ.

За 47 матчей в составе «Калгари Рэнглерс» Лайл отметился 15 (6+9) очками при полезности «плюс 4».

– Что скажешь о КХЛ?

– Для меня это шаг вперед. Это сильная лига, где много хоккеистов высокого уровня. Пожалуй, это вторая сильнейшая лига в мире. Стремится к одному уровню с НХЛ.

Конечно, понадобится какое-то время, чтобы перестроиться. Но я готов к этому и очень воодушевлен, – сказал защитник минского «Динамо» Брэди Лайл.

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