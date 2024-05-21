Швеция — Финляндия: прогноз на матч 23 мая 2024, ЧМ по хоккею

21:20. 1/4 финала. Швеция — Финляндия. Острава, арена Остравар

Рекомендуемый ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТБ 5

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Очень жаль, что четвертьфинальные поединки ИИХФ не разводит по времени. И в дневном, и в вечернем слоте болельщикам придется выбирать, за каким противостоянием смотреть, тем более в каждом есть свои интриги. При этом сложно найти более принципиальный поединок, чем между сборными Швеции и Финляндии. Теоретически можно вспомнить классику Канада — Россия. Но, во-первых, россияне неизвестно, когда в следующий раз сыграют в полноценном международном турнире, во-вторых, с каждым годом их уровень игры в сравнении с канадцами падал все ниже. Другое дело Швеция — Финляндия, которые только в рамках Евротура играют друг с другом по четыре матча за сезон. На чемпионате мира составы команд становятся другими, и тут в глаза бросается заметная разница. Сборная Швеции пока на турнире выступает безупречно, в семи матчах она не потеряла ни одного очка. Заброшено 35 шайб, лишь на две меньше, чем у лидеров по этому показателю американцев, пропущено всего девять, лучший показатель на турнире с отрывом. Нагрузка на звенья примерно равная, опасность исходит от каждой тройки нападения. Набранными очками отметились 20 хоккеистов. Лучшие бомбардиры Эрик Карлссон и Андре Бураковски набрали по десять баллов. За уровень показанной игры шведам уже сейчас можно вручать кубок.

На их фоне финны сейчас явный аутсайдер. Удивительно, но команда Юкки Ялонена даже в плей-офф прошла со скрипом. Выиграй в последний день соревнований сборная Австрии у Великобритании, и у шведов был бы сейчас другой соперник. При этом в матчах против трех других участников плей-офф в группе особых провалов у команды Суоми не было. По статистике сильно уступили швейцарцам, но поединок уже ничего не решал. Сборной Чехии проиграли в матче открытия лишь в серии буллитов. В поединке с канадцами долгое время вели в счете, нанесли больше бросков и проиграли только в самом конце. У финнов явные проблемы в атаке. Среди участников четвертьфинальных поединков они забросили меньше всех шайб — 21. Из них шесть на счету нападающего Оливера Капанена, он занимает пятое место в списке снайперов и 29 место в списке бомбардиров. Выше него других игроков команды нет. Другое дело, что предстоящий матч можно назвать дерби, финны точно соберутся и дадут сопернику бой. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.

победа сборной Швеции — от 1,44 (BetBoom) до 1,51 (Лига Ставок, Olimpbet)

победа сборной Финляндии — от 5,20 (Лига Ставок) до 6,02 (BetBoom)

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