Агент Черных: «С ЦСКА по Бочарову не общались. По Сошникову находимся в диалоге с «Автомобилистом»
Агент Ивана Бочарова и Никиты Сошникова высказался о будущем вратаря и форварда.
— Иван Бочаров покинул «Локомотив». Ведутся ли сейчас с какими‑то клубами конкретные переговоры?
— Общаемся с клубами. Надеемся, что он продолжит карьеру и мы увидим его в следующем году в одном из клубов.
— Клубов, которым нужен вратарь, не так много. ЦСКА не связывался с вами по Бочарову?
— Нет, с ЦСКА мы не общались.
— Появились слухи про интерес к Никите Сошникову со стороны «Автомобилиста».
— Находимся в диалоге, в том числе и с «Автомобилистом». Поэтому это не слухи, общение идет, — сказал Александр Черных.