Агент Черных: «С ЦСКА по Бочарову не общались. По Сошникову находимся в диалоге с «Автомобилистом»

Агент Ивана Бочарова и Никиты Сошникова высказался о будущем вратаря и форварда.

— покинул «Локомотив». Ведутся ли сейчас с какими‑то клубами конкретные переговоры?

— Общаемся с клубами. Надеемся, что он продолжит карьеру и мы увидим его в следующем году в одном из клубов.

— Клубов, которым нужен вратарь, не так много. ЦСКА не связывался с вами по Бочарову?

— Нет, с ЦСКА мы не общались.

— Появились слухи про интерес к со стороны «Автомобилиста».

— Находимся в диалоге, в том числе и с «Автомобилистом». Поэтому это не слухи, общение идет, — сказал .