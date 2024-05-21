Дебур о защите против Макдэвида: «Скрестить пальцы. Молиться. Имеем дело с лучшим в мире. «Эдмонтон» – это гибрид «Вегаса» и «Колорадо»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон Даллас НХЛ Питер Дебур Вегас Коннор Макдэвид Хоккей

Питер Дебур ответил на вопрос относительно обороны против Коннора Макдэвида.

«Даллас» сыграет против «Эдмонтона» в финале Западной конференции.

Главный тренер «Старз» Питер Дебур высказался о ключевых факторах игры против Коннора Макдэвида.

«Скрестить пальцы. Молиться. Это как Нэтан Маккиннон. Это как Джек Айкел. Ты не сможешь удержать их от попадания в протокол матча. Против них нужно обороняться впятером.

Всегда нужно быть внимательным, когда они на льду. В игре против них постоянно нужно обращать внимания на детали, нельзя расслабляться, потому что они накажут вас», – сказал Дебур.

В первых двух раундах «Даллас» прошел «Вегас» и «Колорадо».

«Думаю, «Эдмонтон» своего рода гибрид двух этих команд. Нам придется использовать все то, что мы хорошо сделали против этих двух соперников.

Но это легче сказать, чем сделать, а еще предстоит иметь дело с лучшим игроком в мире», – ответил Дебур.

3 комментария
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Скорее реверанс в адрес Нефти. Да, два прекрасных игрока, Мак и Драйз. Но нет хороших защитников и вратаря. Пока таланта двух топ игроков хватает Нефти. Но против Далласа, шансы не велики.
Все-таки, Вегас и Колорадо были более сбалансированными командами. Плюс у Нефти была более лёгкая сетка плей-офф.
В этой паре у Далласа отличные шансы на выход в финал.
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Перевожу с хоккейного: "Даллас" - безоговорочный фаворит серии, вероятен свип.
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Ой лукавит
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