Дебур о защите против Макдэвида: «Скрестить пальцы. Молиться. Имеем дело с лучшим в мире. «Эдмонтон» – это гибрид «Вегаса» и «Колорадо»
Питер Дебур ответил на вопрос относительно обороны против Коннора Макдэвида.
«Даллас» сыграет против «Эдмонтона» в финале Западной конференции.
Главный тренер «Старз» Питер Дебур высказался о ключевых факторах игры против Коннора Макдэвида.
«Скрестить пальцы. Молиться. Это как Нэтан Маккиннон. Это как Джек Айкел. Ты не сможешь удержать их от попадания в протокол матча. Против них нужно обороняться впятером.
Всегда нужно быть внимательным, когда они на льду. В игре против них постоянно нужно обращать внимания на детали, нельзя расслабляться, потому что они накажут вас», – сказал Дебур.
В первых двух раундах «Даллас» прошел «Вегас» и «Колорадо».
«Думаю, «Эдмонтон» своего рода гибрид двух этих команд. Нам придется использовать все то, что мы хорошо сделали против этих двух соперников.
Но это легче сказать, чем сделать, а еще предстоит иметь дело с лучшим игроком в мире», – ответил Дебур.
Все-таки, Вегас и Колорадо были более сбалансированными командами. Плюс у Нефти была более лёгкая сетка плей-офф.
В этой паре у Далласа отличные шансы на выход в финал.