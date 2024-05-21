Дебур о защите против Макдэвида: «Скрестить пальцы. Молиться. Имеем дело с лучшим в мире. «Эдмонтон» – это гибрид «Вегаса» и «Колорадо»

Питер Дебур ответил на вопрос относительно обороны против Коннора Макдэвида.

«Даллас» сыграет против « » в финале Западной конференции.

Главный тренер «Старз» высказался о ключевых факторах игры против .

«Скрестить пальцы. Молиться. Это как Нэтан Маккиннон. Это как Джек Айкел. Ты не сможешь удержать их от попадания в протокол матча. Против них нужно обороняться впятером.

Всегда нужно быть внимательным, когда они на льду. В игре против них постоянно нужно обращать внимания на детали, нельзя расслабляться, потому что они накажут вас», – сказал Дебур.

В первых двух раундах «Даллас» прошел « » и « ».

«Думаю, «Эдмонтон» своего рода гибрид двух этих команд. Нам придется использовать все то, что мы хорошо сделали против этих двух соперников.

Но это легче сказать, чем сделать, а еще предстоит иметь дело с лучшим игроком в мире», – ответил Дебур.