Юрзинов-младший о ЧМ-2024: «Не могу сказать, что уровень снизился. Хороший уровень хоккея начнется с четвертьфиналов»

Владимир Юрзинов-младший поделился мнением касательно уровня ЧМ по хоккею.

«Смотрю некоторые игры чемпионата. Не могу сказать, что уровень снизился. Тут надо смотреть с плей-офф.

Там игры будут поинтереснее и можно будет давать оценку. Игры на выбывание будут отличаться от группового этапа.

Эти матчи в принципе никогда интереса особого не вызывали. Хороший уровень хоккея начнется с четвертьфиналов.

В группах все решают свои задачи: кому не вылететь, кому место в четверке сохранить, кому более высокое место занять.

Первая часть чемпионата мира по хоккею больше для зрителей, наверное», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Владимир Юрзинов-младший.