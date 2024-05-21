Юрзинов-младший о ЧМ-2024: «Не могу сказать, что уровень снизился. Хороший уровень хоккея начнется с четвертьфиналов»

Теги Владимир Юрзинов-младший КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Владимир Юрзинов-младший поделился мнением касательно уровня ЧМ по хоккею.

«Смотрю некоторые игры чемпионата. Не могу сказать, что уровень снизился. Тут надо смотреть с плей-офф.

Там игры будут поинтереснее и можно будет давать оценку. Игры на выбывание будут отличаться от группового этапа.

Эти матчи в принципе никогда интереса особого не вызывали. Хороший уровень хоккея начнется с четвертьфиналов.

В группах все решают свои задачи: кому не вылететь, кому место в четверке сохранить, кому более высокое место занять.

Первая часть чемпионата мира по хоккею больше для зрителей, наверное», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Владимир Юрзинов-младший.

5 комментариев
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И так всем понятно зачем в каждой группе по 8 команд, а игры классные и атмосфера великолепная,одним словом чемпионат мира!
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Смотрим с удовольствием!
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Не знаю,с удовольствием посмотрел на игру сборной Австрии
В следующем гляну на Венгрию
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Не в ту дверь вошел.
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А я, как начинающий хоккеист, с удовольствием на финов смотрю. Какое катание, какие скорости! Праздник хоккея, но без наших... Надеюсь, вернемся
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