Грицюк считает, что Маккиннон лучше Макдэвида: «Гибрид таланта, работоспособности и силы. Все время лезет вперед, давит, много бросает»

Арсений Грицюк считает, что Нэтан Маккиннон лучше Коннора Макдэвида.

– Пять лет назад вы называли своим любимцем в НХЛ Коннора Макдэвида. Чуть позднее выражали свои симпатии . В 2024-м сумели определиться, кто из них лучше?

– Только общались по этому поводу с Васей Глотовым.

На данный момент больше склоняюсь к Маккиннону. Это гибрид таланта, работоспособности и силы. Прямо сейчас для меня он – лучший.

Есть ребята, для которых забить лакросс-гол не проблема, а есть Натан, который все время лезет вперед, давит, много бросает и берет другими качествами.

Есть чему у него поучиться, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.