Грицюк о поражении в плей-офф: «СКА недооценил «Автомобилист», отступил от стратегии. Были моменты, когда мы начинали скатываться к примитивному хоккею»

Арсений Грицюк высказался о причинах поражения СКА в плей-офф КХЛ.

СКА уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

– Как оцените свой дебютный сезон в СКА?

– Остался доволен своим выступлением не в полной мере.

Считаю, от моей игры зависят результаты команды, и, само собой, хотелось пройти в плей-офф подальше.

Что касается набранных очков, то сезон получился неплохим, но все же есть в чем прибавлять.

– В концовке регулярки СКА выглядел уверенно, но потом начались проблемы в плей-офф. Что случилось с командой в серии второго раунда с « »?

– Мне кажется, мы потеряли концентрацию, недооценили соперника и в целом отступили от нашей стратегии.

Уральцы прекрасно действовали, но все же строили игру от обороны. Казалось, мы все время владели шайбой, перебрасывали соперника, но они неизменно терпели и возрождались.

Чтобы претендовать на трофей в следующем сезоне, необходимо сохранять концентрацию.

В минувшем розыгрыше были моменты, когда мы теряли самообладание, начинали нервничать и скатываться к более примитивному хоккею.

Если стоит задача комбинировать, делать определенное количество передач, значит, надо ее выполнять, дабы не тратить энергию на абсолютно лишние и ненужные движения.

Думаю, сделав выводы из ошибок, мы сможем побороться за , – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.