Грицюк о поражении в плей-офф: «СКА недооценил «Автомобилист», отступил от стратегии. Были моменты, когда мы начинали скатываться к примитивному хоккею»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк высказался о причинах поражения СКА в плей-офф КХЛ.

СКА уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

– Как оцените свой дебютный сезон в СКА?

– Остался доволен своим выступлением не в полной мере.

Считаю, от моей игры зависят результаты команды, и, само собой, хотелось пройти в плей-офф подальше.

Что касается набранных очков, то сезон получился неплохим, но все же есть в чем прибавлять. 

– В концовке регулярки СКА выглядел уверенно, но потом начались проблемы в плей-офф. Что случилось с командой в серии второго раунда с «Автомобилистом»?

– Мне кажется, мы потеряли концентрацию, недооценили соперника и в целом отступили от нашей стратегии.

Уральцы прекрасно действовали, но все же строили игру от обороны. Казалось, мы все время владели шайбой, перебрасывали соперника, но они неизменно терпели и возрождались.

Чтобы претендовать на трофей в следующем сезоне, необходимо сохранять концентрацию.

В минувшем розыгрыше были моменты, когда мы теряли самообладание, начинали нервничать и скатываться к более примитивному хоккею.

Если стоит задача комбинировать, делать определенное количество передач, значит, надо ее выполнять, дабы не тратить энергию на абсолютно лишние и ненужные движения.

Думаю, сделав выводы из ошибок, мы сможем побороться за Кубок Гагарина, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ни от стратегии, а от системы! Дилетанта сразу видно. За такие слова с берегов Невы на берег Черного моря можно переехать. А то и вовсе Баренцева, как Федотов.
+2
0
+2
Тренера смените и дела пойдут всяко лучше ...я думаю многим тренерам из штаба ска неприятно, если быть честными с самими с собой , работать под руководством этого индюка
0
0
0
Закономерный результат.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий