«Лос-Анджелес» может утвердить Хиллера главным тренером. При нем команда вышла в плей-офф после отставки Маклеллана
Джим Хиллер может остаться главным тренером «Лос-Анджелеса».
Существует вероятность того, что калифорнийский клуб утвердит специалиста на посту главного тренера.
В его тренерский штаб может войти Марко Штурм.
Джим Хиллер стал исполняющим обязанности главного тренера «Кингс» после отставки Тодда Маклеллана по ходу сезона НХЛ.
«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф в этом сезоне, но проиграл «Эдмонтону» (1-4 в серии) в первом раунде.