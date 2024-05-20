«Лос-Анджелес» может утвердить Хиллера главным тренером. При нем команда вышла в плей-офф после отставки Маклеллана

Теги Лос-Анджелес Марко Штурм НХЛ Хоккей

Джим Хиллер может остаться главным тренером «Лос-Анджелеса».

Существует вероятность того, что калифорнийский клуб утвердит специалиста на посту главного тренера.

В его тренерский штаб может войти Марко Штурм.

Джим Хиллер стал исполняющим обязанности главного тренера «Кингс» после отставки Тодда Маклеллана по ходу сезона НХЛ.

«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф в этом сезоне, но проиграл «Эдмонтону» (1-4 в серии) в первом раунде.

3 комментария
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В целом рабочий вариант.
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Кенневилю, видимо, не дадут и в этом сезоне работать
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Ответ Михаил Опякин
Кенневилю, видимо, не дадут и в этом сезоне работать
он к сожалению под неформальным баном
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