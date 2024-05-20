Александр Хохлачев: «Амур» усиливается, остался костяк команды. Гальченюк – отличный трансфер, игрок очень хорошего уровня, мы только рады»

Теги Амур КХЛ Александр Хохлачев Алекс Гальченюк Хоккей

Александр Хохлачев прокомментировал переход Алекса Гальченюка в «Амур».

Алекс Гальченюк перешел к вам из СКА. Как оцените это подписание?

– Отличный трансфер! Это игрок очень хорошего уровня. Он нам поможет. Мы только рады.

– Какие у вас ожидания от следующего сезона?

– Хорошие. У нас остался костяк команды. Мы усиливаемся, подписывая новых игроков. В «Амуре» отличный коллектив.

Как я уже сказал, надо оставить все, что у нас есть, кое-что добавить, и тогда все будет хорошо, – сказал нападающий «Амура» Александр Хохлачев.

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