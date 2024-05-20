Хохлачев о сезоне в «Амуре»: «Средний лично для меня. Могли цепануться с «Металлургом», играли на равных, все могло повернуться в другую сторону»

Александр Хохлачев назвал средним свой сезон в «Амуре».

– «Амур» закончил сезон в первом раунде Кубка Гагарина, уступив будущему чемпиону – «Металлургу» – в шести матчах. Как бы подвели итоги прошедшего сезона?

– Да все нормально. У меня сезон получился получился не лучшим, но команда впервые за шесть лет вышла в плей-офф.

Могли цепануться с « », играли на равных, но где-то нам чуть-чуть не повезло. Но лично для меня сезон получился средним.

– Что помешало вам выступить лучше?

– Думаю, если бы мы прошли «Металлург», сезон сложился [бы] намного лучше. Осадочек остался.

Мы могли это сделать, проиграли лишь в овертайме шестого матча. Поэтому все могло повернуться в другую сторону.

Счастье могло оказаться и на нашей улице, – сказал нападающий « » .

Нападающий набрал 24 (8+16) очков при полезности «минус 5» в 60 матчах Фонбет регулярного чемпионата .

В плей-офф форвард отметился 3 (1+2) баллами в 6 играх.