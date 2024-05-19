Артем Каштанов: «Мне нужно поднабрать мышечной массы. Об этом говорили и тренеры, и партнеры по «Автомобилисту». Пока в КХЛ тяжело не уступать в силовой борьбе»
Артем Каштанов рассказал, в чем хочет добавить за межсезонье.
– В чем хотите добавить за это межсезонье?
– Думаю, заметно, что мне нужно поднабрать мышечной массы. Мне об этом говорили и тренеры, и партнеры по «Автомобилисту». Пока в КХЛ тяжело не уступать в силовой борьбе.
Вроде физические данные и габариты есть, осталось набрать вес и превратить его в мышцы. Это моя главная задача. Хочу войти в следующий сезон уже физически подготовленным ко взрослому хоккею.
– К какому весу стремитесь?
– Сейчас я вешу около 95. Думаю, оптимальный вес, к которому нужно будет прийти – 98-100 килограмм. Буду стараться набирать массу и работать в зале.
– А какого вы сейчас роста?
– Ровно два метра. Мы проходим медосмотр каждые полгода. Уже где-то полтора года назад мне сказали, что мой рост достиг двух метров, – сказал 19-летний нападающий «Автомобилиста» Артем Каштанов.