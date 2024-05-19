Куинн Хьюз о том, что серия с «Эдмонтоном» завершится в 7-м матче: «Если бы нам сказали об этом в сентябре, мы были бы довольны»

Куинн Хьюз высказался о том, что серия с «Эдмонтоном» завершится в 7-м матче.

Капитан « » дал комментарий после поражения от «Ойлерс» в шестой игре серии (1:5, 3-3).

«В таких сериях трудно провести все игры на одном уровне. Все идет своим чередом, нам предстоит провести седьмую игру.

Если бы нам сказали об этом в сентябре прошлого года, мы были бы довольны. Если бы мы узнали об этом 3-4 недели назад – тоже. Так что ждем этого матча с нетерпением», – сказал .