Куинн Хьюз о том, что серия с «Эдмонтоном» завершится в 7-м матче: «Если бы нам сказали об этом в сентябре, мы были бы довольны»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз высказался о том, что серия с «Эдмонтоном» завершится в 7-м матче.

Капитан «Ванкувера» дал комментарий после поражения от «Ойлерс» в шестой игре серии (1:5, 3-3). 

«В таких сериях трудно провести все игры на одном уровне. Все идет своим чередом, нам предстоит провести седьмую игру.

Если бы нам сказали об этом в сентябре прошлого года, мы были бы довольны. Если бы мы узнали об этом 3-4 недели назад – тоже. Так что ждем этого матча с нетерпением», – сказал Хьюз

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