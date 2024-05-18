Куликов применил 5 силовых приемов за 11:06 в 6-м матче серии с «Бостоном»

Дмитрий Куликов применил 5 силовых приемов в 6-м матче серии с «Бостоном».

« » выиграла серию второго раунда Кубка Стэнли у «Брюинс» (4-2, 2:1 в шестом матче).

33-летний россиянин провел в текущем плей-офф 11 матчей, в которых не набрал очков при нейтральной полезности, среднем игровом времени 13:30 и 12 минутах штрафа.

В его активе 30 силовых приемов – 3-й показатель среди защитников «Пантерс» (при наименьшем игровом времени из всех).

Сегодня Куликов (11:06, 1:44 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок мимо створа и применил 5 силовых приемов.