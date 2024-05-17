Клубы Запада и Востока сыграют между собой в регулярке МХЛ – обсуждается система проведение чемпионата. Раньше команды играли внутри конференций
Клубы Запада и Востока проведут матчи между собой в сезоне МХЛ.
Команды Западной и Восточной конференций будут встречаться между собой в регулярном чемпионате Olimpbet Молодежной хоккейной лиги, об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.
На данный момент лига обсуждает систему проведения чемпионата.
В предыдущих сезонах в регулярном чемпионате команды играли внутри конференций «Запад» и «Восток», не встречаясь между собой.