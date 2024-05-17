Клубы Запада и Востока сыграют между собой в регулярке МХЛ – обсуждается система проведение чемпионата. Раньше команды играли внутри конференций

Теги КХЛ МХЛ Алексей Шевченко Хоккей

Клубы Запада и Востока проведут матчи между собой в сезоне МХЛ.

Команды Западной и Восточной конференций будут встречаться между собой в регулярном чемпионате Olimpbet Молодежной хоккейной лиги, об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

На данный момент лига обсуждает систему проведения чемпионата.

В предыдущих сезонах в регулярном чемпионате команды играли внутри конференций «Запад» и «Восток», не встречаясь между собой.

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