Клубы Запада и Востока сыграют между собой в регулярке МХЛ – обсуждается система проведение чемпионата. Раньше команды играли внутри конференций

Клубы Запада и Востока проведут матчи между собой в сезоне МХЛ.

Команды Западной и Восточной конференций будут встречаться между собой в регулярном чемпионате Olimpbet Молодежной хоккейной лиги, об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

На данный момент лига обсуждает систему проведения чемпионата.

В предыдущих сезонах в регулярном чемпионате команды играли внутри конференций «Запад» и «Восток», не встречаясь между собой.