Разин о том, что Пресс – второй бомбардир «Металлурга», но худший по «плюс-минус» среди защитников: «Закрываю глаза»

Андрей Разин высказался о победе над СКА.

Металлург выиграл со счетом 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Думаю, что игра должна была понравиться болельщикам. Нам, скажем так, больше повезло – выиграли.

Единственное, второй период сложился не очень удачно – много играли в обороне, четыре хороших контратаки провели, которые должны были заканчиваться голами, но даже бросками в створ не закончились.

Зато в третьем сыграли правильно, в овертайме победили. С победой нас.

– Пробовали ли вы поставить в одну тройку хорошо знакомых друг с другом по «Северстали» игроков? Мы уже видели Вовченко с Петуниным, его же с Гераськиным, но вместе втроем еще нет.

– У нас есть старые связи в «Металлурге» – Михайлис, Юров и Петунин. Если жить вчерашним днем, ничего хорошего не будет.

– Сейчас Робин Пресс – второй бомбардир команды, но при этом худший по показателю полезности среди защитников. Вы закрываете на это глаза или считаете это проблемой?

– Закрываю глаза.

– Грасс удалился в первой же смене – и она стала для него единственной в этом матче. В «Металлурге» нереализованное удаление – повод посадить молодого игрока на скамейку?

– Хороший вопрос. Он последние три игры выходит 13-м нападающим.

Никак не получалось – в домашней игре он на последние 10 секунд вышел, прошлый матч весь пропустил, сегодня решил поставить его в первом периоде, но было видно, что он зажат, и дальнейшее его отсутствие на льду – не из-за удаления.

Я наоборот его поддержал, ничего страшного там не было, так получилось, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.