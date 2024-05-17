Гальченюк перейдет в «Амур» из СКА

Алекс Гальченюк станет игроком «Амура».

У игрока есть действующий контракт со СКА до 2025 года, однако он покинет команду и присоединится к хабаровскому клубу.

В минувшем сезоне 30-летний форвард выступал за армейцев из Санкт-Петербурга и набрал 42 (16+26) очка за 61 игру регулярного чемпионата при полезности «плюс 13».

В Кубке Гагарина у Гальченюка 9 матчей и 5 (2+3) баллов за результативность.