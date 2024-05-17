Гальченюк перейдет в «Амур» из СКА

Теги СКА Амур возможные переходы КХЛ Алекс Гальченюк Матч ТВ Хоккей

Алекс Гальченюк станет игроком «Амура».

У игрока есть действующий контракт со СКА до 2025 года, однако он покинет команду и присоединится к хабаровскому клубу.

В минувшем сезоне 30-летний форвард выступал за армейцев из Санкт-Петербурга и набрал 42 (16+26) очка за 61 игру регулярного чемпионата при полезности «плюс 13». 

В Кубке Гагарина у Гальченюка 9 матчей и 5 (2+3) баллов за результативность.

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13 комментариев
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Для Амура это отличный игрок
Не удивлюсь, если у ТРЕНЕРА Мартемьянова он выйдет на новый уровень по сравнению со СКА
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Поближе к дому решил
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Ай ай ай))))) ну как к этому можно относиться без слов про клоунаду))))))
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Что вообще происходит...
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А потом в Кунь лунь как многие и предсказывали
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Это ж как человека достал Ротенберг, что он сбежал от него на Дальний Восток
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Ну всё самолётные ноги Гальченюку обеспечены.
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Бомба так-то.
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Ахахахахвхаха
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Система сломалась,несите другую. А для Амура усиление,правда 80 лямов переплата 30%.
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По схеме якупова.
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По-любому транзит , как с Плотниковым )
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Его Казани предлагали в обмен на Евсеева
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