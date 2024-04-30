СКА может получить Евсеева как часть сделки по обмену Гальченюка в «Ак Барс»
СКА и «Ак Барс» ведут переговоры по обмену Алекса Гальченюка.
Петербургский клуб может получить защитника Никиту Евсеева в качестве компенсации за Алекса Гальченюка, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Евсеев провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ в прошлом сезоне. Часть сезона хоккеист выступал в ВХЛ и стал чемпионом в составе «Нефтяника».
В ходе сезона агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Ак Барса», подал в КХЛ заявление о расторжении контракта с казанским клубом по статье «спортивная дискриминация». Лига отказала в расторжении договора.
В прошедшем сезоне Гальченюк сыграл 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 42 (16+26) очка.
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