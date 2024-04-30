СКА может получить Евсеева как часть сделки по обмену Гальченюка в «Ак Барс»

СКА и «Ак Барс» ведут переговоры по обмену Алекса Гальченюка.

Петербургский клуб может получить защитника в качестве компенсации за , об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Евсеев провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ в прошлом сезоне. Часть сезона хоккеист выступал в ВХЛ и стал чемпионом в составе «Нефтяника».

В ходе сезона агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника « », подал в заявление о расторжении контракта с казанским клубом по статье «спортивная дискриминация». Лига отказала в расторжении договора.

В прошедшем сезоне Гальченюк сыграл 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 42 (16+26) очка.