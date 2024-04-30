СКА может получить Евсеева как часть сделки по обмену Гальченюка в «Ак Барс»

Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Алекс Гальченюк Никита Евсеев Хоккей

СКА и «Ак Барс» ведут переговоры по обмену Алекса Гальченюка.

Петербургский клуб может получить защитника Никиту Евсеева в качестве компенсации за Алекса Гальченюка, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Евсеев провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ в прошлом сезоне. Часть сезона хоккеист выступал в ВХЛ и стал чемпионом в составе «Нефтяника».

В ходе сезона агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Ак Барса», подал в КХЛ заявление о расторжении контракта с казанским клубом по статье «спортивная дискриминация». Лига отказала в расторжении договора.

В прошедшем сезоне Гальченюк сыграл 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 42 (16+26) очка.

11 комментариев
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У Гальченюка на следующий сезон 100 лямов по контракту. Кто в здравом уме возьмет его.
Хотя два конвертных клуба. Мог и 50 нарисовать, Как Григоренко
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Только Валиуллин может взять игрока за 100 млн. , который даже близко не стоит этих денег, ещё и молодого перспективного защитника отдать. Пусть Ротенберг себе оставит пьяницу и дебошира, нашел дураков
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В Ак Барсе у Евсеева была "дискриминация", а в СКА будет "система" 😁
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Ответ Маша Шукшина
Только Валиуллин может взять игрока за 100 млн. , который даже близко не стоит этих денег, ещё и молодого перспективного защитника отдать. Пусть Ротенберг себе оставит пьяницу и дебошира, нашел дураков
Очевидно, что 100 платить никто не будет. Есть вариант с расторжением и заключёнием нового контракта.
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Ну Гальченюк так то не плох. Привык уже играть в КХЛ, уровень понятен, привыкать не придется.
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Ответ Dr Gonzo
Очевидно, что 100 платить никто не будет. Есть вариант с расторжением и заключёнием нового контракта.
Ну да, Гальченюк же дурак отказываться от контракта в 100 млн.
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Ответ barsik94
Дык ему результат здесь и сейчас нужен, на будущее плевать
Ну и какие там результаты у Валиуллина, вылет в первом раунде? В прошлом году за счет Воронкова вылез в финал , в этом пошел ко дну
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