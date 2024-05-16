«Виннипег» может обменять Элерса перед драфтом. Контракт форварда с зарплатой 6 млн долларов в год истекает через сезон

Николай Элерс может быть обменян из «Виннипега».

Соглашение датского форварда и клуба с зарплатой 6 миллионов долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

Журналист The Athletic Мурат Атес считает, что « » может обменять форварда перед драфтом НХЛ-2024.

В контракте хоккеист предусмотрен список из 10 команд, в которые он не может быть обменян.

В нынешнем сезоне набрал 61 (25+36) балл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (0+2) балла в 5 играх.

Форвард играет за «Виннипег» с сезона-2015/16.