«Виннипег» может обменять Элерса перед драфтом. Контракт форварда с зарплатой 6 млн долларов в год истекает через сезон

Теги возможные переходы НХЛ Виннипег Николай Элерс Хоккей

Николай Элерс может быть обменян из «Виннипега».

Соглашение датского форварда и клуба с зарплатой 6 миллионов долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

Журналист The Athletic Мурат Атес считает, что «Виннипег» может обменять форварда перед драфтом НХЛ-2024.

В контракте хоккеист предусмотрен список из 10 команд, в которые он не может быть обменян.

В нынешнем сезоне Николай Элерс набрал 61 (25+36) балл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (0+2) балла в 5 играх.

Форвард играет за «Виннипег» с сезона-2015/16.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как кубкарь Коля проявил себя слабовато - 14 очков в 37 играх
+2
0
+2
Виннипег второе межсезонье хочет неплохо провести
0
0
0
Пока слухи отправляют в обмен на Колюню в Виннипег Дрейка Батерсона из Оттавы.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий