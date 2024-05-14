Турнир Sochi Hockey Open отменен в 2024 году. «Сочи» не забронировал арену из-за изменившегося начала предсезонки в КХЛ

Теги КХЛ Сочи Sochi Hockey Open Хоккей

Sochi Hockey Open не проведут в 2024 году.

«Хоккейный клуб «Сочи» информирует болельщиков, что по независящим от клуба причинам проведение традиционного летнего турнира Sochi Hockey Open в начале августа 2024 года оказалось невозможным.

Континентальная хоккейная Лига изменила время старта предсезонных сборов, о чем клубам стало известно уже в тот момент, когда загрузка ледовой арены «Шайба» была сверстана для проведения общероссийских спортивных мероприятий.

И для организации Sochi Hockey Open в середине августа у клуба не оказалось возможности забронировать ледовую арену.

Перенос турнира в ледовый дворец спорта «Большой» также оказался невозможен в связи с необходимостью замены хоккейных бортов в соответствии с требованиями технического регламента КХЛ. Эти обязательные работы будут проходить непосредственно в августе.

«Сочи» искренне сожалеет в связи с отменой турнира Sochi Hockey Open, который на протяжении предыдущих восьми лет стал визитной карточкой клуба и завоевал репутацию одного из самых престижных и значимых в летнем календаре КХЛ.

В связи с изменившимся графиком подготовки команд Континентальной хоккейной Лиги клуб заблаговременно проведет переговоры с руководством фонда «Талант и успех», в чьем подчинении находится ЛА «Шайба», с тем, чтобы продолжить историю Sochi Hockey Open в августе 2025 года», – говорится в заявлении «Сочи».

2 комментария
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Жаль, был классный и интересный турнир с хорошими командами, и интересной сборной России где можно было увидеть будущих звезд
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