Андрей Коваленко: «Сейчас чемпионат мира один – розыгрыш Кубка Стэнли. Хоккей действительно мирового уровня – нет команд типа Польши»

Теги Кубок Стэнли Андрей Коваленко НХЛ Сборная Польши по хоккею с шайбой ЧМ по хоккею Хоккей

Андрей Коваленко рассказал, что не имеет интереса к просмотру ЧМ по хоккею.

– За чемпионатом мира следите?

– Никакого интереса к этому турниру.

Сначала на него вновь не допустили нашу сборную, но и на этом не успокоились.

Уже по ходу пьесы пошли другие нападки – запрет на наш флаг, трехлетняя дисквалификация вратаря Федотова и прочая мутотень.

Я считаю, что сейчас чемпионат мира один – розыгрыш Кубка Стэнли. Вот за ним внимательно слежу.

Там хоккей действительно мирового уровня, нет команд типа Польши, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

18 комментариев
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Ну так команды типа Польши были и тогда, когда Россия играла на ЧМ
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Ответ Bartez1986
Ну так команды типа Польши были и тогда, когда Россия играла на ЧМ
А я вот так сразу и не скажу, кто сильнее сборная Польши или Беларусь, которая последнее время частенько на последнем месте оказывалась.
+6
-3
+3
Ответ Bartez1986
Стыдно такое писать, товарищ! Вообще-то сборная Беларуси в чем-то не уступает Канаде и Финляндии
В чем-то - это в количестве игроков?
+3
-1
+2
Послушаешь никто не смотрит,хватит уже лицемерить, все вы смотрите,а хоккей на ЧМ здоровский.
+6
-5
+1
Ответ мистик
Послушаешь никто не смотрит,хватит уже лицемерить, все вы смотрите,а хоккей на ЧМ здоровский.
Честно, я не смотрю.
Чемпионов не знаю за последние время. Он - может и смотрит.
+4
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А раньше все было совсем иначе, конечно. ЧМ уже давно не топ-турнир
+1
-1
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Ответочка Польше
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сегодня , мне Польша дала бой в NHL 24😂👍
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Ответ Антон Якимцев
Честно, я не смотрю. Чемпионов не знаю за последние время. Он - может и смотрит.
Держи в курсе
+4
-4
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Ответ Hitgoe Himgob
Держи в курсе
Ты тоже покрепче там.
+2
-2
0
Ответ мистик
Послушаешь никто не смотрит,хватит уже лицемерить, все вы смотрите,а хоккей на ЧМ здоровский.
Комментарий удален модератором
Ответ Насонов Дмитрий
А раньше все было совсем иначе, конечно. ЧМ уже давно не топ-турнир
Не топ-турнир, но все равно интересный как турнир разнообразных команд с вкраплением интересных НХЛовцев..
С нашими нам самим интерес больше, но и с другими тоже неплохо посмотреть. .
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Ответ crazymaks
такие вкрапления это как олимпийский турнир по футболу, никакого интереса))
Берешь, например, предковидный 2019 год (дальше карантин головного мозга повлиял), в сборной Овечкин, Малкин, Кови, Кузя, Сергачев, Орлов, Василевский.
Действительно, никакого интереса.
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-1
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