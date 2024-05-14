Андрей Коваленко: «Сейчас чемпионат мира один – розыгрыш Кубка Стэнли. Хоккей действительно мирового уровня – нет команд типа Польши»

Андрей Коваленко рассказал, что не имеет интереса к просмотру ЧМ по хоккею.

– За чемпионатом мира следите?

– Никакого интереса к этому турниру.

Сначала на него вновь не допустили нашу сборную, но и на этом не успокоились.

Уже по ходу пьесы пошли другие нападки – запрет на наш флаг, трехлетняя дисквалификация вратаря Федотова и прочая мутотень.

Я считаю, что сейчас чемпионат мира один – розыгрыш Кубка Стэнли. Вот за ним внимательно слежу.

Там хоккей действительно мирового уровня, нет команд типа , – сказал олимпийский чемпион .