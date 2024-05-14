Андрей Коваленко: «Сейчас чемпионат мира один – розыгрыш Кубка Стэнли. Хоккей действительно мирового уровня – нет команд типа Польши»
Андрей Коваленко рассказал, что не имеет интереса к просмотру ЧМ по хоккею.
– За чемпионатом мира следите?
– Никакого интереса к этому турниру.
Сначала на него вновь не допустили нашу сборную, но и на этом не успокоились.
Уже по ходу пьесы пошли другие нападки – запрет на наш флаг, трехлетняя дисквалификация вратаря Федотова и прочая мутотень.
Я считаю, что сейчас чемпионат мира один – розыгрыш Кубка Стэнли. Вот за ним внимательно слежу.
Там хоккей действительно мирового уровня, нет команд типа Польши, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
Чемпионов не знаю за последние время. Он - может и смотрит.
С нашими нам самим интерес больше, но и с другими тоже неплохо посмотреть. .
Действительно, никакого интереса.