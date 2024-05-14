Третьяк о сборной России: «Хотелось бы сыграть с канадцами и другими ведущими странами. Сейчас это невозможно, но желание у нас есть»

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Владислав Третьяк хочет, чтобы сборная России сыграла с Канадой.

Он сообщил, что ФХР работает над проведением товарищеских матчей сборной России против европейских и североамериканских сборных.

«Работаем над этим. Хотелось бы сыграть не только с Беларусью и Казахстаном, хоть это тоже очень важно. Но также хотелось бы сыграть и с канадцами, и с другими ведущими странами.

К сожалению, сейчас это невозможно у нас или в Европе, но желание у нас есть. Теперь надо работать с федерациями, против которых мы хотим сыграть», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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3 комментария
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Интересно, почему на кубок Первого канала не создают сборную СА. Финансово я думаю потянули бы такую идею, ИИХФ может рычаги давления имеет? Круто было бы глянуть как Буше, Хмель, Уил и прочие выносят скашную сборную)) это видимо и ответ на мой вопрос
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Так выпьем же за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
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Ответ Вадим Абдуллин
Интересно, почему на кубок Первого канала не создают сборную СА. Финансово я думаю потянули бы такую идею, ИИХФ может рычаги давления имеет? Круто было бы глянуть как Буше, Хмель, Уил и прочие выносят скашную сборную)) это видимо и ответ на мой вопрос
Видимо, поэтому и не могут создать - как бы гению тренерского дела, который видел 800 игр, краснеть не пришлось)) организуют, на свою голову, сборную Канады, местного розлива, потом сами же огребут от нее полную авоську - удар будет по имиджу)
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