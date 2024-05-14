Третьяк о сборной России: «Хотелось бы сыграть с канадцами и другими ведущими странами. Сейчас это невозможно, но желание у нас есть»

Владислав Третьяк хочет, чтобы сборная России сыграла с Канадой.

Он сообщил, что ФХР работает над проведением товарищеских матчей сборной России против европейских и североамериканских сборных.

«Работаем над этим. Хотелось бы сыграть не только с Беларусью и , хоть это тоже очень важно. Но также хотелось бы сыграть и с канадцами, и с другими ведущими странами.

К сожалению, сейчас это невозможно у нас или в Европе, но желание у нас есть. Теперь надо работать с федерациями, против которых мы хотим сыграть», – сказал президент Владислав Третьяк.