Пастрняк забил 15-й гол в большинстве в плей-офф – 6-й результат в истории «Бостона»

Теги Бостон Кубок Стэнли Патрис Бержерон НХЛ Фил Эспозито Кэм Нили Брэд Маршанд Джонни Бьюсик Давид Пастрняк Хоккей

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк открыл счет в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:3, 1-3).

Чех забросил 15-ю шайбу в большинстве в плей-офф за карьеру – это 6-й результат в истории «Брюинс».

5-ю позицию в списке с 16 голами занимает Джонни Бьюсик. Рекордсмен – Кэм Нили (24).

В топ-4 также входят Фил Эспозито (18), Брэд Маршанд и Патрис Бержерон (оба – по 17).

В 11 матчах текущего турнира на счету Пастрняка 8 (4+4) очков.

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