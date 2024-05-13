Пастрняк забил 15-й гол в большинстве в плей-офф – 6-й результат в истории «Бостона»

Форвард « » открыл счет в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:3, 1-3).

Чех забросил 15-ю шайбу в большинстве в плей-офф за карьеру – это 6-й результат в истории «Брюинс».

5-ю позицию в списке с 16 голами занимает Джонни Бьюсик. Рекордсмен – (24).

В топ-4 также входят (18), и Патрис Бержерон (оба – по 17).

В 11 матчах текущего турнира на счету Пастрняка 8 (4+4) очков.