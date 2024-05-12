Никлас Лидстрем: «Макар более яркий, чем я, и чаще пытается обыгрывать один в один. Кэйл представляет угрозу в каждой атаке – за счет катания и мастерства»

Теги Колорадо Никлас Лидстрем НХЛ Кэйл Макар Хоккей

Никлас Лидстрем считает, что Кэйл Макар играет более ярко по сравнению с ним.

Защитник «Колорадо» набрал 12 (3+9) очков в 8 матчах текущего плей-офф.

В регулярном чемпионате канадец отметился 90 (21+69) баллами в 77 играх.

«Интересно наблюдать за Кэйлом Макаром. Он показывает более яркую игру, чем я.

Он представляет собой угрозу в атаке каждый раз, когда выходит на лед – за счет катания и мастерства.

Он чаще пытается обыгрывать соперников один в один, чем я.

Он может играть в любых ситуациях и действовать против лучших игроков соперника, как это делал я», – сказал семикратный обладатель приза «Норрис Трофи» Никлас Лидстрем.

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3 комментария
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Позажигает еще пока скорость и резкость позволяют потом, думаю, остепенится и в классического топ-пакмувера превратится. На сегодня он номер 1 без вопросов. Если здоровье не подведет, то перепрыгнет Орра, Лидстрема, Бурка.
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Лидс ЛЕГЕНДА
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Ответ Rf
Позажигает еще пока скорость и резкость позволяют потом, думаю, остепенится и в классического топ-пакмувера превратится. На сегодня он номер 1 без вопросов. Если здоровье не подведет, то перепрыгнет Орра, Лидстрема, Бурка.
Слишком лихой прогноз
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