Никлас Лидстрем: «Макар более яркий, чем я, и чаще пытается обыгрывать один в один. Кэйл представляет угрозу в каждой атаке – за счет катания и мастерства»

Никлас Лидстрем считает, что Кэйл Макар играет более ярко по сравнению с ним.

Защитник « » набрал 12 (3+9) очков в 8 матчах текущего плей-офф.

В регулярном чемпионате канадец отметился 90 (21+69) баллами в 77 играх.

«Интересно наблюдать за . Он показывает более яркую игру, чем я.

Он представляет собой угрозу в атаке каждый раз, когда выходит на лед – за счет катания и мастерства.

Он чаще пытается обыгрывать соперников один в один, чем я.

Он может играть в любых ситуациях и действовать против лучших игроков соперника, как это делал я», – сказал семикратный обладатель приза «Норрис Трофи» .