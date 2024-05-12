Никлас Лидстрем: «Макар более яркий, чем я, и чаще пытается обыгрывать один в один. Кэйл представляет угрозу в каждой атаке – за счет катания и мастерства»
Никлас Лидстрем считает, что Кэйл Макар играет более ярко по сравнению с ним.
Защитник «Колорадо» набрал 12 (3+9) очков в 8 матчах текущего плей-офф.
В регулярном чемпионате канадец отметился 90 (21+69) баллами в 77 играх.
«Интересно наблюдать за Кэйлом Макаром. Он показывает более яркую игру, чем я.
Он представляет собой угрозу в атаке каждый раз, когда выходит на лед – за счет катания и мастерства.
Он чаще пытается обыгрывать соперников один в один, чем я.
Он может играть в любых ситуациях и действовать против лучших игроков соперника, как это делал я», – сказал семикратный обладатель приза «Норрис Трофи» Никлас Лидстрем.