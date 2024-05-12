Рэй Бурк: «Макар – лучший, превосходен во всех смыслах. Потрясающая атакующая игра, но он способен и обороняться. У Кэйла есть все»

Рэй Бурк дал комплементарную оценку игре Кэйла Макара.

Защитник « » набрал 12 (3+9) очков в 8 матчах текущего плей-офф.

В регулярном чемпионате канадец отметился 90 (21+69) баллами в 77 играх.

«Он лучший. Его атакующая игра – это потрясающе. Я говорю о том, что сейчас достаточно сложно наносить броски. Но не для него.

Его броски проходят из любой точки где бы он ни находился. Он находит способы создать эту линию броска.

И то, как он может кататься, а затем менять направление, его мощь и быстрота – это впечатляет.

К тому же он способен обороняться. Он физически крепкий. У него есть все.

Он превосходен во всех смыслах. На данный момент он лучший», – сказал пятикратный обладатель «Норрис Трофи» .