Рэй Бурк: «Макар – лучший, превосходен во всех смыслах. Потрясающая атакующая игра, но он способен и обороняться. У Кэйла есть все»
Рэй Бурк дал комплементарную оценку игре Кэйла Макара.
Защитник «Колорадо» набрал 12 (3+9) очков в 8 матчах текущего плей-офф.
В регулярном чемпионате канадец отметился 90 (21+69) баллами в 77 играх.
«Он лучший. Его атакующая игра – это потрясающе. Я говорю о том, что сейчас достаточно сложно наносить броски. Но не для него.
Его броски проходят из любой точки где бы он ни находился. Он находит способы создать эту линию броска.
И то, как он может кататься, а затем менять направление, его мощь и быстрота – это впечатляет.
К тому же он способен обороняться. Он физически крепкий. У него есть все.
Он превосходен во всех смыслах. На данный момент он лучший», – сказал пятикратный обладатель «Норрис Трофи» Рэй Бурк.
Эталон современного защитника НХЛ это Хедман, Йоси. А уже потом Макар или Хьюз.
На своей позиции, действительно божит, что говорить..