Рэй Бурк: «Макар – лучший, превосходен во всех смыслах. Потрясающая атакующая игра, но он способен и обороняться. У Кэйла есть все»

Теги Колорадо НХЛ Рэй Бурк Кэйл Макар Хоккей

Рэй Бурк дал комплементарную оценку игре Кэйла Макара.

Защитник «Колорадо» набрал 12 (3+9) очков в 8 матчах текущего плей-офф.

В регулярном чемпионате канадец отметился 90 (21+69) баллами в 77 играх.

«Он лучший. Его атакующая игра – это потрясающе. Я говорю о том, что сейчас достаточно сложно наносить броски. Но не для него.

Его броски проходят из любой точки где бы он ни находился. Он находит способы создать эту линию броска.

И то, как он может кататься, а затем менять направление, его мощь и быстрота – это впечатляет.

К тому же он способен обороняться. Он физически крепкий. У него есть все.

Он превосходен во всех смыслах. На данный момент он лучший», – сказал пятикратный обладатель «Норрис Трофи» Рэй Бурк.

3 комментария
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Макар шикарен в нападении. Классно играет в подыгрыше. Но в обороне иногда делает позиционные ошибки. Макару еще нужно работать над собственно игрой в обороне.
Эталон современного защитника НХЛ это Хедман, Йоси. А уже потом Макар или Хьюз.
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Голевая машина с лицом ребенка!
На своей позиции, действительно божит, что говорить..
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Ультра-атакующий защитник
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