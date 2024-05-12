Тимур Хафизов: «Многие восхищаются игрой Шипачева в большинстве – как он отдает диагонали. Ткачев – топовый нападающий, удивляешься, как он держит шайбу»
Тимур Хафизов поделился мнением об игре Вадима Шипачева и Владимира Ткачева.
– В предыдущих интервью вы говорили, что ваш любимый игрок – Вадим Шипачев. Почему именно он?
– Мне нравится типаж хоккеистов, которые играют головой. Они видят такие ходы и передачи, которые не всем дано увидеть.
Вадим – это диспетчер, который снабжает крайних нападающих отличными передачами.
Многие восхищаются его игрой в большинстве: как он отдает диагонали. Хотел бы владеть таким же навыком.
– Есть ли в КХЛ более умные игроки, чем Шипачев?
– Не знаю, более умный он или нет, но это омский Владимир Ткачев.
Это топовый нападающий, который отлично видит поляну. Помню, как он в этом сезоне вышел после травмы и в первой же смене спокойно забил.
Удивляешься, как он держит шайбу, как успокаивает игру и находит верные решения. Это талант, – сказал нападающий «Сочи» Тимур Хафизов.