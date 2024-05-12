Тимур Хафизов: «Многие восхищаются игрой Шипачева в большинстве – как он отдает диагонали. Ткачев – топовый нападающий, удивляешься, как он держит шайбу»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Вадим Шипачев Владимир Ткачев 1995 Сочи Тимур Хафизов Хоккей

Тимур Хафизов поделился мнением об игре Вадима Шипачева и Владимира Ткачева.

– В предыдущих интервью вы говорили, что ваш любимый игрок – Вадим Шипачев. Почему именно он?

– Мне нравится типаж хоккеистов, которые играют головой. Они видят такие ходы и передачи, которые не всем дано увидеть.

Вадим – это диспетчер, который снабжает крайних нападающих отличными передачами. 

Многие восхищаются его игрой в большинстве: как он отдает диагонали. Хотел бы владеть таким же навыком.

– Есть ли в КХЛ более умные игроки, чем Шипачев?

– Не знаю, более умный он или нет, но это омский Владимир Ткачев.

Это топовый нападающий, который отлично видит поляну. Помню, как он в этом сезоне вышел после травмы и в первой же смене спокойно забил.

Удивляешься, как он держит шайбу, как успокаивает игру и находит верные решения. Это талант, – сказал нападающий «Сочи» Тимур Хафизов.

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