Тимур Хафизов: «Многие восхищаются игрой Шипачева в большинстве – как он отдает диагонали. Ткачев – топовый нападающий, удивляешься, как он держит шайбу»

Тимур Хафизов поделился мнением об игре Вадима Шипачева и Владимира Ткачева.

– В предыдущих интервью вы говорили, что ваш любимый игрок – . Почему именно он?

– Мне нравится типаж хоккеистов, которые играют головой. Они видят такие ходы и передачи, которые не всем дано увидеть.

Вадим – это диспетчер, который снабжает крайних нападающих отличными передачами.

Многие восхищаются его игрой в большинстве: как он отдает диагонали. Хотел бы владеть таким же навыком.

– Есть ли в более умные игроки, чем Шипачев?

– Не знаю, более умный он или нет, но это омский .

Это топовый нападающий, который отлично видит поляну. Помню, как он в этом сезоне вышел после травмы и в первой же смене спокойно забил.

Удивляешься, как он держит шайбу, как успокаивает игру и находит верные решения. Это талант, – сказал нападающий « » .