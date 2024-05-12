Грудинин о том, не ожидает ли регресс «Северстали», как у «Торпедо»: «Козырев ушел из штаба Ларионова, вот они и сбавили. Андрей Леонидович – суперский тренер»
Владимир Грудинин поделился мыслями про тренера Андрея Козырева.
– В прошедшем сезоне КХЛ ваша «Северсталь» во главе с проводившим первый сезон в лиге в качестве главного тренера Андреем Козыревым поразила публику и результатами в виде уверенного выхода в плей-офф, и красивым комбинационным хоккеем. Можно ожидать, что все это сохранится в следующем чемпионате?
– Думаю, мы будем придерживаться той тактики, которая у нас была. Может быть, где-то немного подкорректируем ее. Но основа останется той же.
В любом случае мы теперь имеет больше опыта по итогам прошедшего сезона.
Поэтому в следующем будем бороться только за победу, только за кубки. И в регулярном чемпионате постараемся выигрывать в каждом матче.
Цель только одна, и развиваться мы будем во всех аспектах. Тем более у нас достаточно молодая команда: все ребята горят и хотят побеждать.
Все у нас впереди, поэтому следующий сезон будет показательный.
– Сильно сложнее будет из-за того, что соперники начнут более жестко против вас настраиваться? Не ожидает вас регресс, как у «Торпедо», после удачного позапрошлого сезона резко сдавшего посреди прошедшего чемпионата?
– Это Козырев от них ушел из штаба Ларионова в «Северсталь», вот они и сбавили (улыбается).
Просто Андрей Леонидович – суперский тренер. Но на самом деле, если серьезно, то не могу вам четко ответить на ваш вопрос.
Вы говорите, что кто-то будет настраиваться на нас. А что, в прошедшем сезоне не настраивались? Это как-то немножко неправильно даже звучит.
Всегда команды настраиваются и знают, как играют соперники. И по ходу сезона уже было понимание, как мы играем.
В основном мы гнули свою линию, побеждали, и я думаю, что все равно мы в следующем сезоне будем так же настраиваться, как и в прошедшем, – сказал защитник «Северстали» Владимир Грудинин.