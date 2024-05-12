Третьяк о товарищеских играх с Канадой и США: «Почему нет? Нет ничего невозможного – надо работать»
Владислав Третьяк ответил на вопрос о возможности игр России с Канадой и США.
– Провести матч с канадцами и американцами?
– А почему нет? Невозможного нет ничего, но над этим надо работать. В этом году это не получится реализовать.
– 2025 год?
– Будем смотреть. Сейчас не могу сказать, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Канаде и США это вообще надо?
Обязательно поиграют, они же очень скучают без России