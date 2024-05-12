Третьяк о товарищеских играх с Канадой и США: «Почему нет? Нет ничего невозможного – надо работать»

Владислав Третьяк ответил на вопрос о возможности игр России с Канадой и США.

– Провести матч с канадцами и американцами?

– А почему нет? Невозможного нет ничего, но над этим надо работать. В этом году это не получится реализовать.

– 2025 год?

– Будем смотреть. Сейчас не могу сказать, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.