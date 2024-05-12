Третьяк о товарищеских играх с Канадой и США: «Почему нет? Нет ничего невозможного – надо работать»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Владислав Третьяк ответил на вопрос о возможности игр России с Канадой и США.

– Провести матч с канадцами и американцами?

– А почему нет? Невозможного нет ничего, но над этим надо работать. В этом году это не получится реализовать.

– 2025 год?

– Будем смотреть. Сейчас не могу сказать, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

35 комментариев
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Хрен им, пускай деградируют без нас)))
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+33
Работай Владик а лучше на сво
+14
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Журналист и Третьяк видимо живут в параллельной реальности, раз один задает такой вопрос, а другой рассуждает на эту тему)))
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0
+6
Над этим надо работать, а это в мои обязанности не входит. Если буду работать, то кто будет катки открывать?
+6
-1
+5
Ответ Виктор Войнов
Комментарий скрыт
Как вообще можно принести пользу будучи на СВО? 🤡
+5
-1
+4
Ответ Netto Brutto
Хрен им, пускай деградируют без нас)))
Согласен 👍👍👍
+3
0
+3
им это зачем?
+3
-1
+2
Хорошая шутка после долгих праздников )))
+2
0
+2
Какое то реально зазеркалье
Канаде и США это вообще надо?
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Ответ Data Architector
Нет матчей = нет работы...
нет работы-нет матчей
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Нужно только не становится перед ними на колени, попросить их на стульчик встать.
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Так работай хватит сопли жевать ты на это и поставлен.
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Ответ Юрий Т
Какое то реально зазеркалье Канаде и США это вообще надо?
Особенно для них
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Зачем это канадцам и американцам? Этим вопросом закрывается предыдущий о провести матч.
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Балабол.
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Надо выделить под эту работу пару ярдов
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Ответ Виктор Войнов
Комментарий скрыт
Да какая польза от его болтовни сидя в кресле
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Ответ mahurat
Владик, что с тобой?
Съел чего то, или выпил не то
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хорошая шутка после долгих праздников )))
Вот я долго 😂😂😂😂 после как прочитал
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Ответ Alexander Firsov
нет работы-нет матчей
Нет дворца... нет дворца.
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Нет ничего невозможного. Товарищевский матч между сборной Марса и сборной России
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Кому это надо только? Всех лучших российских хоккеистов и США, и Канада прекрасно посмотрят в НХЛ, а сборная имени Ротенберга пусть сама с собой играет
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На мой взгляд, он невероятно близок к истине, я бы сказал, для человека его уровня он подошёл к ней предельно близко. Он ошибся всего в одном слове, и это даже не Третьяк ошибся, он просто подумал, что его спрашивают не "провести матч С канадцами и американцами", а "провести матч МЕЖДУ канадцами и американцами".
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На Олимпиаде сыграем
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Что ты,фраер,сдал назад?
Обязательно поиграют, они же очень скучают без России
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Опять дедушка что-то скушал
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Уже больше 2 лет работаете. Так себе работники из вас, получается
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вот именно надо работать, а не письма подписывать, посыл самому себе озвучил.
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Нет матчей = нет работы...
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Владик, что с тобой?
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