Кузнецов с дочерью вмешались в послематчевое интервью Шея. Евгений держал ее на руках, пока Брэди общался с журналистом

Теги Каролина Кубок Стэнли фото НХЛ Евгений Кузнецов Брэди Шей Хоккей

Евгений Кузнецов с дочерью вмешались в послематчевое интерву Шея.

После победы «Каролины» в четвертой игре над «Рейнджерс» Брэди Шей общался с журналистами TNT о матче и своем голе, забитом в третьем периоде. Затем в интервью ворвался Кузнецов с дочерью Есенией, держа ее на руках за спиной у Шея.

Брэди не знал, что Кузнецовы стоят на оне, пока ведущий TNT Лиам Макхью не спросил, кто у него за спиной. Тогда хоккеист обернулся, чтобы посмотреть.

Фото: кадр TNS Sports

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не увольняйте меня, у меня дети.
+9
-2
+7
Рыжая, огненная - будет разбивать сердца пацанам.
+5
0
+5
"...Кузнецовы стоят на оне..." - на чём стоят?
+5
0
+5
Оно выдержало троих получается?
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий