Кузнецов с дочерью вмешались в послематчевое интервью Шея. Евгений держал ее на руках, пока Брэди общался с журналистом

Евгений Кузнецов с дочерью вмешались в послематчевое интерву Шея.

После победы «Каролины» в четвертой игре над «Рейнджерс» Брэди Шей общался с журналистами TNT о матче и своем голе, забитом в третьем периоде. Затем в интервью ворвался Кузнецов с дочерью Есенией, держа ее на руках за спиной у Шея.

Брэди не знал, что Кузнецовы стоят на оне, пока ведущий TNT Лиам Макхью не спросил, кто у него за спиной. Тогда хоккеист обернулся, чтобы посмотреть.

Фото: кадр TNS Sports