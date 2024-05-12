Дебур о 4:1 с «Колорадо»: «Игра «Далласа» была настолько близка к идеалу для выезда, насколько это вообще возможно»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Питер Дебур Хоккей

Питер Дебур считает, что «Даллас» показал близкую к идеальной выездную модель.

Команда одержала победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (4:1, 2-1). 

После двух периодов «Старс» вели со счетом 2:1. 

«Все задавались вопросом, сможем ли мы удержать преимущество в третьем периоде. И это было оправданно, учитывая то, что было в двух первых матчах. Но мы знали, что мы можем действовать лучше. Мы хорошо справлялись с такими ситуациями в течение всего сезона, мы весь год были великолепны в гостевых играх. Сегодня мы чувствовали себя комфортно. 

Я не думаю, что любой тренер когда-нибудь видел идеальную игру своей команды. Но сегодня и в такой ситуации наша игра была настолько близка к идеалу для выезда, насколько это вообще возможно.

Мы знали, что в первом периоде они будут очень опасны. Мы знали, что они очень хорошо играют дома. Наше самообладание на протяжении всей игры было выдающимся», – сказал главный тренер техасцев. 

2 комментария
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В первом периоде?) В этой серии в первых периодах Колорадо спит, а в третьих божит.
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Такую игру поставить бы на поток и я не вижу в КС конкурентов. А за гостевые игры я вообще не беспокоюсь, одну игру на выезде минимум Даллас выиграет в любой серии у любого соперника, я ожидаю улучшения игры дома, пока дома сыграли 5матчей и всего 2победы, 1—2 с Вегасом и 1—1 с Колорадо. Надо пользоваться преимуществом домашней площадки. Ведь такая мясорубка была на Западе за победу в Конференции.
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