Дебур о 4:1 с «Колорадо»: «Игра «Далласа» была настолько близка к идеалу для выезда, насколько это вообще возможно»

Питер Дебур считает, что «Даллас» показал близкую к идеальной выездную модель.

Команда одержала победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (4:1, 2-1).

После двух периодов «Старс» вели со счетом 2:1.

«Все задавались вопросом, сможем ли мы удержать преимущество в третьем периоде. И это было оправданно, учитывая то, что было в двух первых матчах. Но мы знали, что мы можем действовать лучше. Мы хорошо справлялись с такими ситуациями в течение всего сезона, мы весь год были великолепны в гостевых играх. Сегодня мы чувствовали себя комфортно.

Я не думаю, что любой тренер когда-нибудь видел идеальную игру своей команды. Но сегодня и в такой ситуации наша игра была настолько близка к идеалу для выезда, насколько это вообще возможно.

Мы знали, что в первом периоде они будут очень опасны. Мы знали, что они очень хорошо играют дома. Наше самообладание на протяжении всей игры было выдающимся», – сказал главный тренер техасцев.