Ничушкин впервые остался без очков в этом плей-офф. У него 0 бросков в створ, 4 хита и «минус 2» за 19:55 в 3-й игре с «Далласом»

Валерий Ничушкин впервые остался без очков в этом плей-офф.

« » уступил « » в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 1-2).

Россиянин забивал во всех 7 предыдущих матчах в этом плей-офф (всего 10 очков, 9+1) и повторил рекорд лиги.

Сегодня Ничушкин (19:55, 4:02 – в большинстве, 0:22 – в меньшинстве, «минус 2») остался без бросков в створ – 3 прошли мимо (в том числе 1 в штангу), еще 1 был заблокирован. В активе нападающего 4 силовых приема.