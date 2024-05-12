Ничушкин впервые остался без очков в этом плей-офф. У него 0 бросков в створ, 4 хита и «минус 2» за 19:55 в 3-й игре с «Далласом»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин впервые остался без очков в этом плей-офф.

«Колорадо» уступил «Далласу» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 1-2). 

Россиянин забивал во всех 7 предыдущих матчах в этом плей-офф (всего 10 очков, 9+1) и повторил рекорд лиги

Сегодня Ничушкин (19:55, 4:02 – в большинстве, 0:22 – в меньшинстве, «минус 2») остался без бросков в створ – 3 прошли мимо (в том числе 1 в штангу), еще 1 был заблокирован. В активе нападающего 4 силовых приема. 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Одна штанга отделила от рекорда и возможно победы. Но Даллас был сегодня лучше.
+6
0
+6
Ответ Xell
Одна штанга отделила от рекорда и возможно победы. Но Даллас был сегодня лучше.
И ассист сорвался
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий