16 819 зрителей – средняя посещаемость первых 5 матчей ЧМ по хоккею 2024 в Праге. В Остраве – 9109 (аншлаги)

16 819 зрителей – средняя посещаемость первых 5 матчей ЧМ по хоккею 2024 в Праге.

В Чехии стартовал чемпионат мира по хоккею. Турнир проходит в Праге (вместимость арены – 17 413 зрителей) и Остраве (9109).

В Праге состоялось 5 матчей, заполняемость арены – 96,5%. Аншлаги были зафиксированы на матчах хозяев с Финляндией и Норвегией, матч Великобритании и собрал 16 935 зрителей, и – 16 617, и – 15 719.

В Остраве всех 5 матчах были зафиксированы аншлаги, в том числе на играх Польша – Латвия и Франция – Казахстан.

Напомним, что в 2015 году Чехия установила рекорд посещаемости чемпионатов мира. В общей сложности матчи в тех же Праге (тогда вместимость арены составляла 17 383 зрителя) и Остраве (8812) посетили 741 690 зрителей.

В текущем турнире не участвуют сборные России (в 2015 году заняла 2-е место) и Беларуси (вылетела в 1/4 финала).

Полиция Чехии ведет розыск мошенников, продававших фальшивые билеты на ЧМ по хоккею. На первом матче выявили более 40 человек с подделками