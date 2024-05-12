16 819 зрителей – средняя посещаемость первых 5 матчей ЧМ по хоккею 2024 в Праге. В Остраве – 9109 (аншлаги)

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16 819 зрителей – средняя посещаемость первых 5 матчей ЧМ по хоккею 2024 в Праге.

В Чехии стартовал чемпионат мира по хоккею. Турнир проходит в Праге (вместимость арены – 17 413 зрителей) и Остраве (9109). 

В Праге состоялось 5 матчей, заполняемость арены – 96,5%. Аншлаги были зафиксированы на матчах хозяев с Финляндией и Норвегией, матч Великобритании и Канады собрал 16 935 зрителей, Швейцарии и Норвегии – 16 617, Австрии и Дании – 15 719. 

В Остраве всех 5 матчах были зафиксированы аншлаги, в том числе на играх Польша – Латвия и Франция – Казахстан. 

Напомним, что в 2015 году Чехия установила рекорд посещаемости чемпионатов мира. В общей сложности матчи в тех же Праге (тогда вместимость арены составляла 17 383 зрителя) и Остраве (8812) посетили 741 690 зрителей. 

В текущем турнире не участвуют сборные России (в 2015 году заняла 2-е место) и Беларуси (вылетела в 1/4 финала). 

Полиция Чехии ведет розыск мошенников, продававших фальшивые билеты на ЧМ по хоккею. На первом матче выявили более 40 человек с подделками

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6 комментариев
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Где Кожева?
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Ожидаемо. Чемпионаты в принципе надо проводить в четырех хоккейных странах, плюс Швейцария с Германией. Больше и не надо.
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Опять слет обамоподъездных свидетелей со своими больными домыслами
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Это выходной был просто и пятница вечером . Сейчас будут матчи в рабочие будни, там посещаемость резко убавится
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