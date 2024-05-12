19-летний Мациась сделал дубль за Польшу в первом матче сборной в элитном дивизионе ЧМ с 2002 года. Команда взяла 1 очко в игре с Латвией

Теги Сборная Латвии по хоккею Западная хоккейная лига Сборная Польши по хоккею с шайбой ЧМ по хоккею Принс Альберт Кшиштоф Мациась Хоккей

19-летний Кшиштоф Мациась сделал дубль за Польшу в матче с Латвией на ЧМ.

Сборная Польши уступила бронзовым призерам прошлого турнира в овертайме (4:5 ОТ). 

Это был первый матч поляков в элитном дивизионе с 2002 года. При этом забить в матче группового этапа ЧМ (не считая игры за выживание, проводившиеся при прежних форматах) им удалось впервые с 1992 года. 

Форвард Кшиштоф Мациась провел сезон-2023/24 в Северной Америке. Он набрал 47 (22+25) очков в 65 играх в WHL за «Принс Альберт». В 5 играх плей-офф забросил 1 шайбу. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рома записал фамилию.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий