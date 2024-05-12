19-летний Мациась сделал дубль за Польшу в первом матче сборной в элитном дивизионе ЧМ с 2002 года. Команда взяла 1 очко в игре с Латвией

19-летний Кшиштоф Мациась сделал дубль за Польшу в матче с Латвией на ЧМ.

уступила бронзовым призерам прошлого турнира в овертайме (4:5 ОТ).

Это был первый матч поляков в элитном дивизионе с 2002 года. При этом забить в матче группового этапа ЧМ (не считая игры за выживание, проводившиеся при прежних форматах) им удалось впервые с 1992 года.

Форвард Кшиштоф Мациась провел сезон-2023/24 в Северной Америке. Он набрал 47 (22+25) очков в 65 играх в WHL за « ». В 5 играх плей-офф забросил 1 шайбу.