Монтгомери о «Бостоне» после 2:6 от «Флориды»: «Я должен придумать план получше. Они были явно сильнее нас»

Тренер «Бостона» высказался о втором подряд поражении от «Флориды».

«Брюинс» уступают «Пантерс» в серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2, 2:6 в третьей игре).

«Мы должны исправиться. Я должен придумать план получше. « » была явно сильнее нас, и мне нужно что-то предпринять.

Не думаю, что наша игра сейчас на вершине. В двух последних играх мы не показали того, на что способны. Вот почему я говорю, что это моя вина. Я должен стать лучше», – сказал .