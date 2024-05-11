Монтгомери о «Бостоне» после 2:6 от «Флориды»: «Я должен придумать план получше. Они были явно сильнее нас»
Тренер «Бостона» высказался о втором подряд поражении от «Флориды».
«Брюинс» уступают «Пантерс» в серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2, 2:6 в третьей игре).
«Мы должны исправиться. Я должен придумать план получше. «Флорида» была явно сильнее нас, и мне нужно что-то предпринять.
Не думаю, что наша игра сейчас на вершине. В двух последних играх мы не показали того, на что способны. Вот почему я говорю, что это моя вина. Я должен стать лучше», – сказал Джим Монтгомери.
В этом ПО Флорида явно сильнее.
4-1 или 4-2 дальше пойдет Флорида.
Были некоторые уникумы которые после 1-й игры видели Бостон в финале с Ренйджерс, но они уже начали переобуваться по ходу второй игры, а после сегодняшней уже кончательно переобулись и стали поливать грязью уже Бостон.