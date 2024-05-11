Монтгомери о «Бостоне» после 2:6 от «Флориды»: «Я должен придумать план получше. Они были явно сильнее нас»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

Тренер «Бостона» высказался о втором подряд поражении от «Флориды».

«Брюинс» уступают «Пантерс» в серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2, 2:6 в третьей игре). 

«Мы должны исправиться. Я должен придумать план получше. «Флорида» была явно сильнее нас, и мне нужно что-то предпринять. 

Не думаю, что наша игра сейчас на вершине. В двух последних играх мы не показали того, на что способны. Вот почему я говорю, что это моя вина. Я должен стать лучше», – сказал Джим Монтгомери

 

8 комментариев
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Пантеры дейчтвительно сильные! Финал конфы с рейнджерами не терпится посмотреть.
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Пантеры дейчтвительно сильные! Финал конфы с рейнджерами не терпится посмотреть.
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Пантеры дейчтвительно сильные! Финал конфы с рейнджерами не терпится посмотреть.
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Пантеры дейчтвительно сильные! Финал конфы с рейнджерами не терпится посмотреть.
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Нужно действительно какое-то новое и неординарное решение от тренера, чтобы удивить пантер. Но есть ли у вас план мистер Монти, кроме банальных слов? Пока что даже в силовой борьбе Флорида посильнее выглядит..
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Джим, надо было дожимать Флориду в прошлом ПО, а потом и Торонто, а там может и Каролину бы хлопнули и вышли в финал.
В этом ПО Флорида явно сильнее.
4-1 или 4-2 дальше пойдет Флорида.
Были некоторые уникумы которые после 1-й игры видели Бостон в финале с Ренйджерс, но они уже начали переобуваться по ходу второй игры, а после сегодняшней уже кончательно переобулись и стали поливать грязью уже Бостон.
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