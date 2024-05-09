Плющев о ФХР и Турции: «Любое хоккейное сотрудничество нам на руку – для развития и понимания. Если в нас нуждаются, то почему нет?»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев КХЛ сборная Турции Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Плющев оценил сотрудничество ФХР и Турции.

Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

Первый вице‑президент ФХР Роман Ротенберг назвал Турцию отличным рынком для развития хоккея.

«Турецкая федерация хоккея входит в состав ИИХФ, и занимает там свое положение.

Поэтому любое сотрудничество, связанное с хоккеем, нам на руку всегда. Для развития и для общего понимания.

Может быть, для помощи в любую сторону. Если в нас нуждаются, то почему нет?», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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2 комментария
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А в нас точно нуждаются? Мне совсем не понятно, как это сотрудничество развивается. Мы даём деньги и они развивают хоккей? Или они дают деньги, чтобы наши тренеры сделали их чемпионами мира? Или мы посылаем туда Йозе Марино с деньгами, а он их там пилит? Кто-то может это объяснить, или только общие фразы будут?
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Вот эти всё меморандума они какие то мутные и простым болелам не понятные. Скажите прямо идёт распил.
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