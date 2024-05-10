Плющев об отличиях НХЛ от КХЛ: «Форварды и защитники там гораздо сильнее, вратари у нас не особенно отстают. Современный хоккей требует нового подхода»

Теги Владимир Плющев НХЛ КХЛ детский хоккей Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением о различиях между КХЛ и НХЛ.

«Нам надо школы ставить на новые рельсы подготовки, современный хоккей требует нового подхода.

Посмотрите матчи НХЛ, все сразу станет понятно, тут же увидите отличия НХЛ от КХЛ. Нападающие и защитники там гораздо сильнее, а вот вратари у нас в лиге не особенно отстают от заокеанских. А во всем остальном у нас есть проблемы.

Такое ощущение, что у нас каждого, кто просто хочет поработать тренером, но не имеет спортивного опыта, берут на работу в детские школы», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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Можно "детские школы" заменить на СКА?
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