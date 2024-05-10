Коннор Макмайкл: «Я провел хороший сезон, улучшил игру, сделал хороший скачок. Нужно закрепиться как человек, на которого могут опереться в каждом матче»

Теги Вашингтон НХЛ Коннор Макмайкл Хоккей

Коннор Макмайкл считает, что провел хороший сезон в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» набрал 33 (18+15) очка при полезности «минус 20» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Я сделал хороший скачок [в этом сезоне]. Чувствую, что улучшил свою игру. Я смог зарекомендовать себя как на льду, так и за его пределами.

Поэтому в целом я бы сказал, что провел хороший сезон, но есть в чем прибавлять в дальнейшем.

Думаю, что могу прибавить во всех аспектах своей игры.

Ключевым фактором для нашей команды в этом сезоне стало то, что мы забили недостаточно голов и не были настолько продуктивны в нападении.

Поэтому нужно поработать над этой частью моей игры, закрепиться как человек, на которого могут опереться в каждом матче, чтобы помогать команде, а также выигрывать вбрасывания – сфокусироваться на этих моментах», – сказал Коннор Макмайкл.

7 комментариев
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Сейчас мы поясним, почему ты не прав)

Кроме шуток, понятно, что в линейке из Макдэвида и Маккиннона Макмайкл смотрится как версия с Алиэкспресс, но с учетом коллапса в центральной оси "Вашингтона" с задачей-минимум на сезон Коннор справился
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Зря ты Коннор тут это сказал)
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Ответ Свидетели Овцовы
Ну по факту в обороне играл весь сезон 4 на 5 в равных составах, пахал за себя и за того деда из левого круга.
Ну знаете ли там где он пахал прям на Деда там пахали и когда Дед был молод. У Деда другая задача ..понимать же надо!
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Ответ Максим Федер
Сейчас мы поясним, почему ты не прав) Кроме шуток, понятно, что в линейке из Макдэвида и Маккиннона Макмайкл смотрится как версия с Алиэкспресс, но с учетом коллапса в центральной оси "Вашингтона" с задачей-минимум на сезон Коннор справился
Кроме шуток на самом деле да.
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Ему бы партнеров получше, помобильнее, и все будет как надо))
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Саша, это карма)
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