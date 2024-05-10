Коннор Макмайкл: «Я провел хороший сезон, улучшил игру, сделал хороший скачок. Нужно закрепиться как человек, на которого могут опереться в каждом матче»
Коннор Макмайкл считает, что провел хороший сезон в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» набрал 33 (18+15) очка при полезности «минус 20» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Я сделал хороший скачок [в этом сезоне]. Чувствую, что улучшил свою игру. Я смог зарекомендовать себя как на льду, так и за его пределами.
Поэтому в целом я бы сказал, что провел хороший сезон, но есть в чем прибавлять в дальнейшем.
Думаю, что могу прибавить во всех аспектах своей игры.
Ключевым фактором для нашей команды в этом сезоне стало то, что мы забили недостаточно голов и не были настолько продуктивны в нападении.
Поэтому нужно поработать над этой частью моей игры, закрепиться как человек, на которого могут опереться в каждом матче, чтобы помогать команде, а также выигрывать вбрасывания – сфокусироваться на этих моментах», – сказал Коннор Макмайкл.
Кроме шуток, понятно, что в линейке из Макдэвида и Маккиннона Макмайкл смотрится как версия с Алиэкспресс, но с учетом коллапса в центральной оси "Вашингтона" с задачей-минимум на сезон Коннор справился