Коннор Макмайкл: «Я провел хороший сезон, улучшил игру, сделал хороший скачок. Нужно закрепиться как человек, на которого могут опереться в каждом матче»

Коннор Макмайкл считает, что провел хороший сезон в НХЛ.

Нападающий « » набрал 33 (18+15) очка при полезности «минус 20» в 80 матчах регулярного чемпионата .

«Я сделал хороший скачок [в этом сезоне]. Чувствую, что улучшил свою игру. Я смог зарекомендовать себя как на льду, так и за его пределами.

Поэтому в целом я бы сказал, что провел хороший сезон, но есть в чем прибавлять в дальнейшем.

Думаю, что могу прибавить во всех аспектах своей игры.

Ключевым фактором для нашей команды в этом сезоне стало то, что мы забили недостаточно голов и не были настолько продуктивны в нападении.

Поэтому нужно поработать над этой частью моей игры, закрепиться как человек, на которого могут опереться в каждом матче, чтобы помогать команде, а также выигрывать вбрасывания – сфокусироваться на этих моментах», – сказал .