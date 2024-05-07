Хохлов о Кубке Стэнли: «Надо за «Рейнджерс» переживать – у них с «Каролиной» самая интересная пара. Хочется, чтобы русские ребята выиграли кубок»

Теги Нефтехимик Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Илья Хохлов Хоккей

Илья Хохлов высказался относительно самой интересной пары 2-го раунда Кубка Стэнли.

«Я больше слежу за парой «Рейнджерс» – «Каролина».

Я до этого говорил: хочется, чтобы русские ребята выиграли Кубок Стэнли.

У Ничушкина был трофей, Кузнецов тоже брал кубок, так что надо за «Рейнджерс» переживать. Это самая интересная пара», – сказал хоккеист «Нефтехимика» Илья Хохлов.

На данный момент клуб из Нью-Йорка ведет 1-0 в серии.

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