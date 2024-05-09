Демидов о трэш-токе: «Многих в МХЛ это цепляет. В КХЛ смотрят на тебя, как на клоуна»

Теги СКА КХЛ МХЛ СКА-1946 Иван Демидов Амир Нугманов Хоккей

Иван Демидов высказался относительно провокационных разговоров с соперниками.

– Можете выделить самого острого на язык игрока в «СКА-1946»?

– Есть у нас один татарин, любитель поговорить под 97-м номером: Амир Нугманов (улыбается).

В плей-офф трэш-ток играет важную роль. До или после матча нет смысла что-то говорить о сопернике в интервью, так как это на него никак не влияет.

Но если ты говоришь ему что-то на льду, то многих в МХЛ это цепляет.

Им тяжело от этого отойти, отсюда появляются ошибки и неоправданные удаления.

В КХЛ играют взрослые мужики. Они все это понимают и во время трэш-тока просто смотрят на тебя, как на клоуна, – сказал нападающий системы СКА и один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов.

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