Демидов о трэш-токе: «Многих в МХЛ это цепляет. В КХЛ смотрят на тебя, как на клоуна»
Иван Демидов высказался относительно провокационных разговоров с соперниками.
– Можете выделить самого острого на язык игрока в «СКА-1946»?
– Есть у нас один татарин, любитель поговорить под 97-м номером: Амир Нугманов (улыбается).
В плей-офф трэш-ток играет важную роль. До или после матча нет смысла что-то говорить о сопернике в интервью, так как это на него никак не влияет.
Но если ты говоришь ему что-то на льду, то многих в МХЛ это цепляет.
Им тяжело от этого отойти, отсюда появляются ошибки и неоправданные удаления.
В КХЛ играют взрослые мужики. Они все это понимают и во время трэш-тока просто смотрят на тебя, как на клоуна, – сказал нападающий системы СКА и один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов.