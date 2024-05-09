Бринд′Амор о Кочеткове в воротах «Каролины»: «Петр играет более страстно, он свежий. Дать Андерсену немного отдохнуть – наилучшее решение»
Род Бринд′Амор объяснил, почему Петр Кочетков сыграет против «Рейнджерс».
Российский голкипер «Каролины» примет участие в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Это игра станет первой для Петра Кочеткова в этом плей-офф. Он сменит Фредерика Андерсена в воротах, который играл в предыдущих шести играх Кубка Стэнли.
«Фредди играл очень хорошо. Но играл много. Дать ему немного отдохнуть – наилучшее решение.
У Кочеткова другая манера поведения [в игре]. Это очевидно. Фредди очень спокоен. Кочетков же играет более страстно.
У нас оба вратаря очень хорошие. Кочетков свежий, и надеюсь, что он проведет отличный матч», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.