Бринд′Амор о Кочеткове в воротах «Каролины»: «Петр играет более страстно, он свежий. Дать Андерсену немного отдохнуть – наилучшее решение»

Род Бринд′Амор объяснил, почему Петр Кочетков сыграет против «Рейнджерс».

Российский голкипер «Каролины» примет участие в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Это игра станет первой для в этом плей-офф. Он сменит в воротах, который играл в предыдущих шести играх Кубка Стэнли.

«Фредди играл очень хорошо. Но играл много. Дать ему немного отдохнуть – наилучшее решение.

У Кочеткова другая манера поведения [в игре]. Это очевидно. Фредди очень спокоен. Кочетков же играет более страстно.

У нас оба вратаря очень хорошие. Кочетков свежий, и надеюсь, что он проведет отличный матч», – сказал главный тренер «Каролины» .