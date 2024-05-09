Бринд′Амор о Кочеткове в воротах «Каролины»: «Петр играет более страстно, он свежий. Дать Андерсену немного отдохнуть – наилучшее решение»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Фредерик Андерсен Петр Кочетков Хоккей

Род Бринд′Амор объяснил, почему Петр Кочетков сыграет против «Рейнджерс».

Российский голкипер «Каролины» примет участие в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Это игра станет первой для Петра Кочеткова в этом плей-офф. Он сменит Фредерика Андерсена в воротах, который играл в предыдущих шести играх Кубка Стэнли.

«Фредди играл очень хорошо. Но играл много. Дать ему немного отдохнуть – наилучшее решение.

У Кочеткова другая манера поведения [в игре]. Это очевидно. Фредди очень спокоен. Кочетков же играет более страстно.

У нас оба вратаря очень хорошие. Кочетков свежий, и надеюсь, что он проведет отличный матч», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.

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2 комментария
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Вообще травки нюхнуть - всегда наилучшее решение.
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кочетков и самсонов - самые плывущие вратари. Может, в плане личного вратарского скилла они и не плохи, но при неудачах сразу теряют хватку и пускают все подряд.
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