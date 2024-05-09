Кочетков сыграет в воротах «Каролины» в 3-м матче с «Рейнджерс», заменив Андерсена. Кузнецов вернется в состав

Петр Кочетков сыграет в воротах «Каролины» в матче с «Рейнджерс».

Команды проведут третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли при счете 0-2 в серии в пользу нью-йоркцев.

«Харрикейнс» решили заменить вратаря после двух поражений в серии – в третьем матче в воротах сыграет россиянин .

играл в первых двух выездных матчах против « »: в первой игре датчанин отразил 19 из 23 бросков, поражение 3:4, во второй – 35 из 39, поражение 3:4 ОТ.

Андерсен ранее играл во всех матчах команды в Кубке Стэнли, поэтому предстоящая игра станет для Кочеткова первой в этом плей-офф.

В регулярном чемпионате Петр сыграл 42 игры, пропуская в среднем 2,33 шайбы и отражая 91,1%.

Кроме того, в третьем матче за «Каролину» сыграет нападающий Евгений Кузнецов, пропустивший вторую игру серии по решению главного тренера.