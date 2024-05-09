Кочетков сыграет в воротах «Каролины» в 3-м матче с «Рейнджерс», заменив Андерсена. Кузнецов вернется в состав

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Евгений Кузнецов Фредерик Андерсен Петр Кочетков Хоккей

Петр Кочетков сыграет в воротах «Каролины» в матче с «Рейнджерс».

Команды проведут третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли при счете 0-2 в серии в пользу нью-йоркцев.

«Харрикейнс» решили заменить вратаря после двух поражений в серии – в третьем матче в воротах сыграет россиянин Петр Кочетков.

Фредерик Андерсен играл в первых двух выездных матчах против «Рейнджерс»: в первой игре датчанин отразил 19 из 23 бросков, поражение 3:4, во второй – 35 из 39, поражение 3:4 ОТ.

Андерсен ранее играл во всех матчах команды в Кубке Стэнли, поэтому предстоящая игра станет для Кочеткова первой в этом плей-офф.

В регулярном чемпионате Петр сыграл 42 игры, пропуская в среднем 2,33 шайбы и отражая 91,1%.

Кроме того, в третьем матче за «Каролину» сыграет нападающий Евгений Кузнецов, пропустивший вторую игру серии по решению главного тренера.

14 комментариев
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Видимо единственный способ обыграть русского вратаря в плей-офф - заиграть своего
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У физрука паника. Грозит очередной бесславный пролет унитаза над Парижем.
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Кочетков, ну то что я видел, очень хорош в игре клюшкой на пятаке. Когда рейнджеры раз за разом заталкивали с пятака шайбы Андерсену, как раз и подумалось, что именно под Рейнджерс неплохо бы поставить Петра.
Так что это ни какой не белый флаг.
Единственное, что раньше (после того как ушли с 0-2 от разобранного Риерденом Вашингтона и по текущий день), когда Каролина валилась, она валилась до конца (и два свипа в 1/2 как наиболее яркий пример) и причина этого, как не крути, Бриндамор
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Ответ LOsP06GH
Похоже на выброс белого флага!
С чего бы. Счет 2:0 в серии. Оба поражения с минимальным счетом, одно из них в овертайме.
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Что с Кузнецовым? Первый, самый верный?
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Похоже на выброс белого флага!
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6 попыток большинства не реализовано в прошлом матче Каролиной. думал Кузнецова для усиления большинства подписывали...
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Жим-жим очко у Бриндамора,
На русичей он сделал ставку.
Была в натуре, на, умора,
Когда их усадил на лавку.
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Ответ LOsP06GH
Похоже на выброс белого флага!
Флаг один и всё тот же, карибский - ураган и череп с костями.
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Ответ Олег910
У физрука паника. Грозит очередной бесславный пролет унитаза над Парижем.
Без паники: ПАРИЖ - КРАСИВЫЙ ГОРОД. Но наслаждаемся хоккеем.
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Ответ Сергей Носков
Что с Кузнецовым? Первый, самый верный?
А поясните-ка, поясните...
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