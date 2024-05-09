Кочетков сыграет в воротах «Каролины» в 3-м матче с «Рейнджерс», заменив Андерсена. Кузнецов вернется в состав
Петр Кочетков сыграет в воротах «Каролины» в матче с «Рейнджерс».
Команды проведут третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли при счете 0-2 в серии в пользу нью-йоркцев.
«Харрикейнс» решили заменить вратаря после двух поражений в серии – в третьем матче в воротах сыграет россиянин Петр Кочетков.
Фредерик Андерсен играл в первых двух выездных матчах против «Рейнджерс»: в первой игре датчанин отразил 19 из 23 бросков, поражение 3:4, во второй – 35 из 39, поражение 3:4 ОТ.
Андерсен ранее играл во всех матчах команды в Кубке Стэнли, поэтому предстоящая игра станет для Кочеткова первой в этом плей-офф.
В регулярном чемпионате Петр сыграл 42 игры, пропуская в среднем 2,33 шайбы и отражая 91,1%.
Кроме того, в третьем матче за «Каролину» сыграет нападающий Евгений Кузнецов, пропустивший вторую игру серии по решению главного тренера.
Так что это ни какой не белый флаг.
Единственное, что раньше (после того как ушли с 0-2 от разобранного Риерденом Вашингтона и по текущий день), когда Каролина валилась, она валилась до конца (и два свипа в 1/2 как наиболее яркий пример) и причина этого, как не крути, Бриндамор
На русичей он сделал ставку.
Была в натуре, на, умора,
Когда их усадил на лавку.