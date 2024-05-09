«Нью-Джерси» может провести переговоры с Кифом, уволенным из «Торонто»

Теги Нью-Джерси Торонто НХЛ Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф может быть интересен «Нью-Джерси».

Специалист ранее был отправлен в отставку с поста главного тренера «Торонто».

Тренер работал в канадском клубе с 2019 года и за пять сезонов лишь один раз прошел дальше первого раунда Кубка Стэнли.

По мнению журналиста Пьера ЛеБрюна, «Нью-Джерси» может проявить заинтересованность в том, чтобы провести интервью с Шелдоном Кифом.

«Дэвилс» на данный момент находятся без главного тренера: по ходу сезона клуб уволил Линди Раффа, команду принял Трэвис Грин, но после регулярного чемпионата он принял предложение «Оттавы».

4 комментария
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Одни и те же тренеры по кругу ходят
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При таком составе только один раз пройти первый раунд - так себе.
В общем выглядит как очень даже тренер так себе.
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Вполне предсказуемо то, что Кифа уволили после вылета "Торонто" из ПО. Так и не смог использовать "золотую четверку" на полную катушку.
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А как же Питтсбург? ))
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