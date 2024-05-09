«Нью-Джерси» может провести переговоры с Кифом, уволенным из «Торонто»
Шелдон Киф может быть интересен «Нью-Джерси».
Специалист ранее был отправлен в отставку с поста главного тренера «Торонто».
Тренер работал в канадском клубе с 2019 года и за пять сезонов лишь один раз прошел дальше первого раунда Кубка Стэнли.
По мнению журналиста Пьера ЛеБрюна, «Нью-Джерси» может проявить заинтересованность в том, чтобы провести интервью с Шелдоном Кифом.
«Дэвилс» на данный момент находятся без главного тренера: по ходу сезона клуб уволил Линди Раффа, команду принял Трэвис Грин, но после регулярного чемпионата он принял предложение «Оттавы».
В общем выглядит как очень даже тренер так себе.