Глава федерации хоккея Турции: «Взаимодействие с Россией создает предпосылки для прорыва в развитии. 20 лет назад у нас было 2 катка. Теперь – 25 качественных арен»

Президент федерации хоккея Турции оценил сотрудничество с Россией.

Федерация хоккея России и федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

«Для нашего хоккея взаимодействие с Россией – важный шаг, он создает предпосылки для прорыва в развитии.

Между нашими странами хорошие отношения, и я надеюсь, что наши федерации также будут довольны сотрудничеством.

20 лет назад в Турции было всего два катка. А теперь – 25 качественных арен, это сооружения, где можно проводить любые профессиональные турниры.

Мы много вкладываем в развитие инфраструктуры и в работу со спортсменами, а теперь развитие хоккея в Турции ускорится и будет еще более эффективным», – сказал президент федерации хоккея Турции Халит Альбайрак.