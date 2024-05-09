Глава федерации хоккея Турции: «Взаимодействие с Россией создает предпосылки для прорыва в развитии. 20 лет назад у нас было 2 катка. Теперь – 25 качественных арен»

Теги ФХР КХЛ сборная Турции Федерация хоккея Турции Хоккей

Президент федерации хоккея Турции оценил сотрудничество с Россией.

Федерация хоккея России и федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве. 

«Для нашего хоккея взаимодействие с Россией – важный шаг, он создает предпосылки для прорыва в развитии.

Между нашими странами хорошие отношения, и я надеюсь, что наши федерации также будут довольны сотрудничеством.

20 лет назад в Турции было всего два катка. А теперь – 25 качественных арен, это сооружения, где можно проводить любые профессиональные турниры.

Мы много вкладываем в развитие инфраструктуры и в работу со спортсменами, а теперь развитие хоккея в Турции ускорится и будет еще более эффективным», – сказал президент федерации хоккея Турции Халит Альбайрак.

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1 комментарий
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В этом году турки уже прорыв совершили, в 5й по силе лиге проиграли 4 из 5 игр Бельгии, Новой Зеландии, Грузии и Болгарии, пропустив вперёд и Тайвань, заняли последнее место и получили право играть в 6й лиге! Может катки не играют сами! Наши тоже любят рассказывать про катки!
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