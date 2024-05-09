Глава федерации хоккея Турции: «Взаимодействие с Россией создает предпосылки для прорыва в развитии. 20 лет назад у нас было 2 катка. Теперь – 25 качественных арен»
Президент федерации хоккея Турции оценил сотрудничество с Россией.
Федерация хоккея России и федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.
«Для нашего хоккея взаимодействие с Россией – важный шаг, он создает предпосылки для прорыва в развитии.
Между нашими странами хорошие отношения, и я надеюсь, что наши федерации также будут довольны сотрудничеством.
20 лет назад в Турции было всего два катка. А теперь – 25 качественных арен, это сооружения, где можно проводить любые профессиональные турниры.
Мы много вкладываем в развитие инфраструктуры и в работу со спортсменами, а теперь развитие хоккея в Турции ускорится и будет еще более эффективным», – сказал президент федерации хоккея Турции Халит Альбайрак.