Треливинг об отставке Кифа: «Торонто» необходим новый голос, чтобы помочь команде достичь цели. Сложное решение»

Теги Торонто НХЛ Брэд Треливинг Шелдон Киф Хоккей

Брэд Треливинг объяснил отставку Шелдона Кифа из «Торонто».

Канадский клуб уволил главного тренера после вылета в первом раунде Кубка Стэнли – поражение от «Бостона» (3-4 в серии).

При Кифе команда выходила в плей-офф в каждом из сезонов под его руководством, но лишь один раз прошла дальше первого раунда.

Шелдон одержал 212 побед в «Торонто» в 349 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Сложное решение. Шелдон – прекрасный тренер и отличный человек. 

Однако мы приняли решение о том, что необходим новый голос, чтобы помочь команде достичь нашей цели.

Мы благодарим Шелдона за его усердную работу и преданность организации на протяжении последних девяти лет. Желаем ему и его семье всего наилучшего», – сказал генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг.

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8 комментариев
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Возможно, Киф и добьётся потом успеха в другом клубе, у него впереди ещё долгая тренерская карьера. Но в Торонто он себя изжил, ничего нового дать команде не мог. Постоянно его переигрывали в плей-офф другие тренеры: Торторелла, Купер, Морис, Монтгомери.

Надо было прощаться. Но это не единственная проблема Торонто. Необходимо менять структуру состава и делать его более сбалансированным. Треливинг построил классную защиту в Калгари, теперь надо делать это и в Торонто.
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Ждем похожей новости о шанахане
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Такие новости не могут не радовать, так как это дает понять, что руководство нацелено на смену вектора и достижение результатов
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Ответ Иван Павлов
Возможно, Киф и добьётся потом успеха в другом клубе, у него впереди ещё долгая тренерская карьера. Но в Торонто он себя изжил, ничего нового дать команде не мог. Постоянно его переигрывали в плей-офф другие тренеры: Торторелла, Купер, Морис, Монтгомери. Надо было прощаться. Но это не единственная проблема Торонто. Необходимо менять структуру состава и делать его более сбалансированным. Треливинг построил классную защиту в Калгари, теперь надо делать это и в Торонто.
он может добиться успеха, только если придет на готовые схемы и раскрепостит игроков. как Байлсма. на другое не способен.
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Ответ Леонид Володин
он может добиться успеха, только если придет на готовые схемы и раскрепостит игроков. как Байлсма. на другое не способен.
Киф даже на таком багаже умудрился проиграть серию Коламбусу
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Да неужели
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Ну это было предсказуемо. Обладая такими игроками, вылетать в первом раунде - это зашквар. Да, есть вопросы по защитникам и вратарям, но если ничего не изменится, то ГМ вылетит как пробка. Грядёт перестройка команды.
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