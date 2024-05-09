Треливинг об отставке Кифа: «Торонто» необходим новый голос, чтобы помочь команде достичь цели. Сложное решение»
Брэд Треливинг объяснил отставку Шелдона Кифа из «Торонто».
Канадский клуб уволил главного тренера после вылета в первом раунде Кубка Стэнли – поражение от «Бостона» (3-4 в серии).
При Кифе команда выходила в плей-офф в каждом из сезонов под его руководством, но лишь один раз прошла дальше первого раунда.
Шелдон одержал 212 побед в «Торонто» в 349 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Сложное решение. Шелдон – прекрасный тренер и отличный человек.
Однако мы приняли решение о том, что необходим новый голос, чтобы помочь команде достичь нашей цели.
Мы благодарим Шелдона за его усердную работу и преданность организации на протяжении последних девяти лет. Желаем ему и его семье всего наилучшего», – сказал генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг.
Надо было прощаться. Но это не единственная проблема Торонто. Необходимо менять структуру состава и делать его более сбалансированным. Треливинг построил классную защиту в Калгари, теперь надо делать это и в Торонто.