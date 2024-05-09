Треливинг об отставке Кифа: «Торонто» необходим новый голос, чтобы помочь команде достичь цели. Сложное решение»

Брэд Треливинг объяснил отставку Шелдона Кифа из «Торонто».

Канадский клуб уволил главного тренера после вылета в первом раунде Кубка Стэнли – поражение от «Бостона» (3-4 в серии).

При Кифе команда выходила в плей-офф в каждом из сезонов под его руководством, но лишь один раз прошла дальше первого раунда.

Шелдон одержал 212 побед в «Торонто» в 349 матчах в регулярных чемпионатах .

«Сложное решение. Шелдон – прекрасный тренер и отличный человек.

Однако мы приняли решение о том, что необходим новый голос, чтобы помочь команде достичь нашей цели.

Мы благодарим Шелдона за его усердную работу и преданность организации на протяжении последних девяти лет. Желаем ему и его семье всего наилучшего», – сказал генеральный менеджер « » Брэд Треливинг.