Марнер нанял охрану после вылета «Торонто» и ограничил круг репортеров, с которыми готов общаться, сообщил журналист The Athletic Миртл

Теги светская хроника Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Митч Марнер Хоккей

Митч Марнер мог нанять охрану после вылета «Торонто» из Кубка Стэнли.

Канадский клуб проиграл серию первого раунда плей-офф «Бостону» со счетом 3-4.

27-летний форвард набрал 3 (1+2) балла в 7 играх. В регулярке Марнер отметился 85 (26+59) очками в 69 матчах за «Мэйпл Лифс».

«В регулярном чемпионате он отлично играл, и мы об этом писали. Но он немного чувствителен.

И вот вы слышите обо всей этой вражде и о том, что у него есть частные охранники, которые третируют представителей СМИ. Вообще, происходят очень странные вещи», – сказал журналист Джеймс Миртл из The Athletic.

Миртл добавил, что ряд тем не подлежит обсуждению при интервью с Марнером, а круг репортеров, с которыми хоккеист готов общаться, сократился и больше не включает его самого.

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3 комментария
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Давай в ЦСКА! никто не узнает, вопросов на зададут, ходит по 5 тыщ, будешь в сити жить и в ус не дуть! Шансы выиграть КС такие же, как и в Торонто!
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Ответ Георгий Волков
Давай в ЦСКА! никто не узнает, вопросов на зададут, ходит по 5 тыщ, будешь в сити жить и в ус не дуть! Шансы выиграть КС такие же, как и в Торонто!
Только Шева поворчит, мол, игрок для регулярки, а так да, всё верно)
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