Марнер нанял охрану после вылета «Торонто» и ограничил круг репортеров, с которыми готов общаться, сообщил журналист The Athletic Миртл

Митч Марнер мог нанять охрану после вылета «Торонто» из Кубка Стэнли.

Канадский клуб проиграл серию первого раунда плей-офф «Бостону» со счетом 3-4.

27-летний форвард набрал 3 (1+2) балла в 7 играх. В регулярке Марнер отметился 85 (26+59) очками в 69 матчах за «Мэйпл Лифс».

«В регулярном чемпионате он отлично играл, и мы об этом писали. Но он немного чувствителен.

И вот вы слышите обо всей этой вражде и о том, что у него есть частные охранники, которые третируют представителей СМИ. Вообще, происходят очень странные вещи», – сказал журналист Джеймс Миртл из The Athletic.

Миртл добавил, что ряд тем не подлежит обсуждению при интервью с Марнером, а круг репортеров, с которыми хоккеист готов общаться, сократился и больше не включает его самого.