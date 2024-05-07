Марнер о возможном продлении контракта: «Это наша цель. Быть игроком «Торонто» – много для меня значит. Я вырос здесь и люблю город»

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Митч Марнер поделился мнением о возможном продлении контракта с «Торонто».

Действующее соглашение 27-летнего игрока с канадским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25. Кэпхит игрока составляет 10,9 млн долларов.

В нынешнем регулярном чемпионате Марнер набрал 85 (26+59) очков в 69 матчах. В плей-офф на счету форварда 3 (1+2) балла в 7 играх. 

«Это будет нашей целью. Я говорил о любви к этому месту, к городу. Я вырос здесь. Мы начнем думать [о продлении контракта] сейчас и постараемся, чтобы из этого что-нибудь получилось.

Быть игроком «Торонто» значит для меня многое. На нас здесь смотрят с уважением, и это то, что ты действительно ценишь. Любовь и внимание, которое получаешь здесь от фанатов, не сравнится ни с чем другим.

Пару лет назад «Рэпторс» победили в НБА, и болельщики до сих пор с любовью относятся ко многим игрокам, которых после этого пришлось обменять.

Это та любовь, которую хочется заслужить», – сказал форвард «Торонто» Митч Марнер.

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3 комментария
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ну если кэпхит опустит миллиона на 4, тогда это не пустые слова
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Митч, если любишь-отпусти.
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11 с лишним мультов в год и долгосрочный этому господину.
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